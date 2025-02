Las hermanas Salazar, más conocidas como Azúcar Moreno, fueron la noche del lunes a divertirse a El Hormiguero. Las artistas extremeñas acudieron al programa de Pablo Motos para presentar su nuevo single, Ya no queda nada. "Un tema muy gitano y muy flamenco", decía Toñi, la pequeña de las hermanas. "Con esta canción volvemos un poco a nuestros orígenes, al gitaneo".

Las hermanas de Los Chunguitos repasaron su trayectoria, donde su música no siempre ha tenido un tinte asociado al de su familia. "Azúcar Moreno somos gitanas, gitanas puras, pero siempre hemos hecho pop. ¿Qué pasa con esta canción? Que es todo lo contrario a lo que hemos hecho durante los 45 años que llevamos". "Es más flamenca, es más gitana, es más pura", concluía la cantante.

"La música es nuestro sueño"

Además, el dúo icónico de los 80 y 90 aprovechó para recalcar que este nuevo tema lo han tenido que producir ellas sin una productora de por medio. "Nosotras vamos por libre, porque hoy en día está muy complicada la cosa para todo el mundo, pero para los artistas también, y tiene que hacerlo todo uno… Antes había una multinacional, pero ahora no está, y encantadas de la vida porque ahora no hay tanta gente que te diga…", comenzaba explicando Encarni.

"Nosotras hacemos todo. Pagamos el vídeo, pagamos la canción... Somos unas mujeres luchadoras que nunca vamos a dejar de luchar por la música porque es nuestro sueño", confirmaba Toñi.

Su éxito internacional por sorpresa

Al hablar sobre su discurrida carrera musical, mencionaron sus inicios como coristas de sus hermanos, Los Chunguitos, hasta su éxito con temas como Ven, devórame otra vez, Solo se vive una vez o Bandido, con la cual representaron a España en Eurovisión.

Algo que las llevó a viajar por primera vez y las hizo conscientes de su fama fuera del país, algo que las pilló por sorpresa. De hecho, tuvieron que ser encerradas en una zapatería cuando intentaban ir de compras ante la gran cantidad de gente que las seguía por la calle.

Uno de los momentos más graciosos fue cuando Pablo Motos les preguntó por el sinpa que había protagonizado una de las dos hermanas en Japón. "Fui yo, pero no lo hice con mala intención. Fuimos de compras y entré en una tienda en la que no había nadie. Y yo, de verdad, quería pagar. Soy una persona honrada, nunca jamás en mi vida he robado nada, pero no había nadie para cobrar. Y yo quería pagar con la tarjeta y dije: ‘¿Hay alguien aquí?’. Y como no me contestó nadie, me fui", confesaba Toñi.

El arrepentimiento de su operación de pechos

La misma que contó cómo acabó arrepintiéndose de su operación de pecho. "Eran grandes, eran muy grandes, y llegaban antes sus pechos que ella", decía su hermana Encarna. "Se equivocó la cirujana. Yo tenía unas tetillas muy chiquititas y le dije que quería un poquito más de pecho, pero no sé qué hizo que me puso un montón. Después le dije que me veía mucho pecho, porque yo era tan flaquita y tenía ese cuerpito tan pequeño… esas tetas… Estuve como 13 años traumatizada, con un trauma gordísimo, hasta que me quité casi todo. Y ahora tengo un pechito muy mono y me siento muy a gusto con mi cuerpo", decía la hermana pequeña.

El prototipo de hombre de las Azúcar Moreno

Aprovechando que hablaban sobre este tema, el presentador del programa de Antena 3 optó por preguntarles qué tiene que tener un hombre o una mujer para poder conquistarlas. "Para mí, tiene que ser un buen tipo, buena gente y, luego, también que esté bueno, para qué vamos a mentir. Que esté guapo", comenzaba diciendo Toñi.

"Sobre todo, que me guste, porque a lo mejor yo tengo un prototipo y luego me gusta una persona diferente, que también puede pasar", añadía la hermana mayor, Encarni. "A mí no me gustan los ejecutivos y lo mismo mañana me enamoro de un ejecutivo. A mí me gustan los bohemios, los que están un poquito loquitos, pero locos con cordura", reincidía la pequeña Toñi.

La falta de telepatía entre las Azúcar Moreno

Para finalizar su participación, Trancas y Barrancas pusieron a prueba a Azúcar Moreno con un reto de telepatía, que dejó varios momentos graciosos por los despistes y la falta de coordinación entre ambas, sobre todo por parte de la hermana pequeña, Toñi.