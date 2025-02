Kate Hudson manda un mensaje a Montoya, de 'La isla de las tentaciones'

Montoya ha traspasado fronteras internacionales. El fenómeno televisivo de la 'Isla de las Tentaciones' ha cautivado a marcas, canales, shows y personajes reconocidos de Estados Unidos, convirtiéndose en todo un ‘meme’ por sus reacciones en las hogueras.

El concursante ha llegado a Hollywood. Brenda Song, conocida por interpretar a London Tiptonen en ‘Hotel, dulce Hotel' de Disney, y Kate Hudson, nominada al Oscar a 'Mejor actriz de reparto' por 'Casi famosos' comentan la escena en el podcast 'Betches' más viral del programa. "Este es Montoya, de un reality internacional llamado 'Isla de las Tentaciones", les explican. "Se vuelve loco porque está viendo a su novia ligar con otro chico", continúan.

Las actrices se sorprenden cuando las imágenes muestran como Montoya observa a su novia, Anita, teniendo relaciones con Manuel, y sale corriendo a buscarla hacia la casa donde se encuentran. Un recorrido que realiza en escasos minutos por la playa entre la arena y el agua mientras Sandra Barneda, presentadora de La Isla, grita: "¡Montoya! ¡Por favor!" para evitar que continúe.

"Lo siento Montoya, eso es muy triste. Tu cabello es espeso y hermoso, y eso sería terrible", se dirige Hudson hacia Montoya mirando a cámara, algo que apoya Brenda con un "muy bonito" hacia su pelo.

Sin embargo, tras escuchar lo que ocurre al día siguiente la opinión de las actrices cambia. "Bueno, para ser justos, hace lo mismo en el próximo episodio", les informan. "Está bien, no importa. No me gustan los pantalones cortos", sentencian entre risas.

La 'Isla de las Tentaciones' llega a Estados Unidos

El fenómeno televisivo que ha recorrido medio mundo ha sido tal que Estados Unidos promete crear su nueva y propia versión de La Isla, se estrena el 12 de marzo en Netflix.