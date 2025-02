Las frases de Aitana en 'Metamorfosis' que muestran su lado más íntimo y sentimental

El documental de Aitana Metamorfosis ha sido todo un éxito en Netflix. La cantante muestra su lado más personal, íntimo y sentimental, así como todo el trabajo desde que Operación Triunfo le lanzó al estrellato y el lado oscuro que desencadena todo el éxito.

Los capítulos hacen un repaso sobre el último año de la triunfita. Lo que prometía relatar su experiencia haciendo historia en el Santiago Bernabéu, ha conseguido mostrar lo que no conocías de Aitana: relaciones familiares y amorosas, salud mental, hipocondriaca, éxito...

El éxito de Aitana es evidente, y así lo demuestran sus cifras. Sus canciones consiguen llegar al público. Aitana confiesa que en ocasiones piensa que "no estoy hecha para este mundo" donde todo es perfecto. Asimismo, comenta que tras siete años sin parar nunca se ha permitido darse tiempo y disfrutar al cien por cien de todo lo que ha logrado, sin horarios, trabajando constantemente y con muchas responsabilidades. Por ello, en este último tiempo se ha replanteado la necesidad de parar: "Durante todo este tiempo he seguido sido yo, pero he tapado muchísimas cosas por no hacerme daño", confiesa.

Sin embargo, la cantante es consciente de la seguridad que siente al estar sobre el escenario, y que se la debe a la gente: "Voy a muerte con todos ellos". "Me da miedo que la gente piense que quiero llamar la atención", explica al pasear por las calles de su pueblo, San Clemente de Llobregat. "Nunca he estado en un lugar donde nadie sepa donde estoy", comenta frustrada.

Hipocondría: la enfermedad que padece Aitana

"Desde que tengo uso de razón siempre he pensado que algo malo tengo en mi cuerpo", así describe Aitana la sensación que ha sufrido desde pequeña y a la que ahora le pone nombre, es hipocondriaca. La cantante desvela que tiene miedo al diagnóstico que puede recibir tras acudir al médico: "Siempre he sentido que me voy a morir joven". "Me da miedo que me pase algo por mis padres", revela.

Aitana también confiesa que todo ello deriva en su miedo a volar, que comenzó tras un incidente cuando tenía 12 años y se agravó tras estar encerrada durante la cuarentena en 2020. "Me da miedo los aviones, los ascensores, la altura... No hay una cosa que no me de miedo", explica. Sin embargo, se encuentra estudiando para ser piloto y combatir así su pánico.

La salud mental de Aitana y el diagnóstico de depresión

La cantante trata todos sus miedos en terapia, y pretende exponer, con este documental la importancia de la salud mental. Tras tener el éxito que todo el mundo desea Aitana experimentó la tristeza y la sensación de no querer salir de cama, ahí tuvo un nuevo diagnóstico: depresión.

"Después de siete años llega un punto en el que necesito parar" para conocerse un poco más y reconocer sus sentimientos.

"Me da miedo la soledad", explica. Quedarse sola en su domicilio es algo que le hace sentirse vacía. En parte, debido a las amenazas que ha recibido, y por la que llegó a vender su primera casa, tras ser publicada en medios de comunicación.

Su relación con Sebastián Yatra

El colombiano está muy presente en la primera parte del documental, pues ambos mantenían una relación sentimental durante la grabación y presentaban su tema conjunto Akureyri. Desde el primer momento, los dos han sido muy conscientes de vivir el presente y no esperar que les depararía el futuro como pareja. Una relación que "no saben para donde va", llegan a describir. "Ya sabemos que Sebastián es solo de un año", comenta entre risas Aitana por las polémicas declaraciones de Yatra sobre las relaciones en un programa de radio. "Ojalá este siempre con Sebastián pero la vida da muchas vueltas", confiesa cuando aún estaba con él.

Ocaña y Aitana comenzaron la grabación de Akureyri estando juntos de viaje, y la finalizaron sin ser pareja, para terminar el proceso de presentación volviendo de nuevo al noviazgo. "Da igual no llegar a la meta si disfrutas del camino", comenta Aitana explicando el significado de la canción. En el documental, la cantante revela que, tras estar en la sobra, decidieron mostrar algo de su relación, por ello, en un viaje donde buscaban ciudades donde no ser reconocidos – tal y como lo relata Bisbal – comenzó la creación del tema.

Sin embargo, tras la ruptura que puso punto y final a su relación, la cantante comenta lo que ambos pensaron en algún momento: "Sabíamos que podía pasar, somos muy jóvenes". Confesando el cariño que sus padres sentían por él: "Cuando lo dejamos a mi padre se le cayó el mundo". "No quiero que me presentes a ningún chico más, no me apetece", le comentó su padre.

Las relaciones de Aitana

Asimismo, Aitana relata la dificultad de mantener una relación con personas que no son publicas y no desean darse a conocer, ya que todo lo que hace y dice Aitana, se hace público.

Pequeños recuerdos

Aitana viaja al pasado, hace casi ocho años, cuando sacó su primer single tras salir de la academia, y grabar Teléfono en el mismo sitio donde se encuentra. Así como su primera interpretación sobre el escenario del Palau San Jordi con David Bisbal: "Él fue el primero que confió en mi".

Dedicada a sus fans, Aitana promete algo muy "havy" en el Bernabéu.