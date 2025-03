Mario Vaquerizo reaparece sin collarín y habla de la recuperación tras su caída

El programa de Pablo Motos dio la bienvenida al mes de marzo con la visita de la icónica banda Las Nancys Rubias, liderada por Mario Vaquerizo, quien sufrió una aparatosa caída el pasado octubre durante su actuación en el festival Horteralia, celebrado en Cáceres. Mientras descendía de una plataforma giratoria, perdió el equilibrio y cayó desde una altura considerable, quedando momentáneamente inconsciente. El impacto le provocó lesiones en la laringe y la columna, lo que obligó a su ingreso en el hospital.

Sus compañeros de Las Nancys Rubias, testigos del accidente, reconocieron el gran susto que vivieron. Marta Vaquerizo, su hermana y también miembro de la banda, admitió que al principio no imaginó la gravedad de la situación. Por su parte, Miguel, otro integrante del grupo, confesó que incluso pensó lo peor al verlo en el suelo: "Es la primera vez que me quedé en shock. Yo le vi caer, me asomé y fue cuando le vi boca arriba y con los ojos en blanco. Dije: ‘Se ha matado’", recordaba el integrante del grupo.

Su reaparición

Anoche, Mario Vaquerizo y Las Nancys Rubias hablaron con Pablo Motos sobre su próximo regreso a los escenarios. Por primera vez desde su accidente, el cantante apareció sin el collarín que ha llevado durante meses. Con su característico sentido del humor, bromeó sobre el dispositivo, asegurando que le hacía parecerse a "las mujeres jirafa del Serengueti".

Además, desveló que ha tenido que tomar clases de canto por primera vez en su vida. Explicó que su laringe se vio afectada por la caída y que, como es un músculo, debe fortalecerla con ejercicios específicos, como inflar las mejillas con una pajita.

A pesar de la experiencia, Vaquerizo mantiene una actitud positiva y asegura que seguirá con sus compromisos profesionales. Durante la entrevista, recordó que su característico cardado y la cantidad de laca que usa pudieron amortiguar el golpe: "Me puse tres litros de laca, la capa de ozono se molestó conmigo", comentó entre risas.

El cantante también contó que, tras el accidente, su apetito aumentó considerablemente. Durante su estancia en el hospital, empezó a comer bollos y bocadillos que nunca había probado antes, algo que sorprendió incluso a él mismo.

"La Nancy líder"

En una entrevista distendida, donde el humor formó gran parte de la conversación, Pablo Motos, intrigado, quiso saber qué tipo de Nancy rubia sería él si participase en el grupo: "¿Qué Nancy soy?", preguntó. A lo que Vaquerizo contestó: "La Nancy pelirroja. Y serías también la Nancy líder, porque todos, cuando nos ponemos a tu disposición, somos mejores personas", añadía Vaquerizo antes de darle un beso en la boca al presentador.

Por otra parte, uno de los anuncios más esperados de la noche fue el lanzamiento de su nuevo single, "Reset", que verá la luz el próximo 5 de marzo. Mario explicó el significado del título: "Yo me he reiniciado completamente". Marta, integrante del grupo, compartió su propia experiencia con este concepto: "El reset no es solo para cosas malas, sino también para mejorar. Yo hice un reset hace unos años, me puse a estudiar, creé mi marca de joyas y ahora puedo decir que soy joyera".