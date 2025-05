Sebastián Yatra sobre su paso por la cárcel con tan solo 18 años: "Lo pasé mal"

Sebastián Yatra fue el invitado estrella del programa El Hormiguero este lunes, donde acudió para promocionar su nuevo disco, Milagro, que verá la luz el próximo viernes 16 de mayo. La aparición del artista colombiano no pasó desapercibida por la sorprendente anécdota que decidió compartir en pleno directo: su paso por la cárcel cuando tenía apenas 18 años.

La confesión surgió de forma espontánea, a raíz de un comentario del presentador, Pablo Motos, sobre la portada del nuevo álbum del cantante. Motos observó que Yatra parecía "un inglés saliendo de un balcón". A lo que rápidamente Yatra contestó: "Estuve en la cárcel por saltar de un balcón".

El cantante no tardó en profundizar sobre lo que vivió durante aquel episodio, reconociendo que fue una etapa difícil de asimilar. "Fue cuando tenía 18 años, no lo recomiendo", explicó. A la pregunta de Motos sobre cuánto tiempo estuvo detenido, Yatra respondió: "Estuve 27 horas. Lo pasé mal, fue una experiencia interesante y me hizo valorar mucho la libertad".

Junto a un amigo, pero separados en celdas

El artista colombiano explicó que no pasó solo por esa situación, sino que lo detuvieron junto a un amigo. Sin embargo, ambos fueron asignados a celdas diferentes. "Nos metieron a un amigo y a mí, pero no compartimos celda. Parecía la típica película gringa, vestido de encarcelado", sentenciaba el colombiano. También confesó que el miedo fue una constante durante esas horas: "Estaba muerto del susto", aseguró.

Dentro de la celda, Yatra se encontró con otro preso y a pesar del miedo, la situación no tardó en dar un giro inesperado. "Había otro hombre. Yo subí a la cama de arriba, sin respirar casi ni hacer ruido. Me puse a mirar al techo y mi compañero de celda me preguntó que por qué estaba allí", explicó. Lejos de lo que muchos podrían imaginar, Sebastián contó que se hicieron amigos.

El regreso de Yatra con Milagro

Más allá de compartir anécdotas personales, Sebastián Yatra aprovechó su paso por El Hormiguero para presentar Milagro, su nuevo trabajo discográfico. El lanzamiento del álbum ha despertado una gran expectativa entre sus seguidores, especialmente tras la curiosa estrategia promocional que puso en marcha hace unas semanas: infiltrarse de incógnito entre el público del programa durante la entrevista a Lola Índigo.

Además, el artista aprovechó la ocasión para anunciar su próxima gira por España, Entre tanta gente Summer Tour, con la que recorrerá el país durante los meses de verano.