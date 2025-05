Belén Esteban ha comunicado su descontento con el nuevo programa – de tan solo unos días – en el que participa en La 1 de RTVE La familia de la tele. Durante la emisión de este miércoles, la colaboradora sorprendió a la audiencia y al resto del equipo al manifestar su frustración e, incluso, plantear su posible salida del formato.

La colaboradora ha sorprendido a la audiencia y al equipo comentando su planteamiento de abandonar el formato: "No quiero estar en este programa porque no soy la Belén Esteban que quiero ser", le explicaba a María Patiño en directo. "Tengo mis días, pero me considero una tía divertida, se mete en los temas y habla... No quiero enfadarme contigo, pero todos los compañeros lo pagamos contigo", le confesaba a su amiga y presentadora del programa. "No me reconozco a mí misma, pero tampoco a los demás"

Belén: "yo me quiero ir del programa" 💔#LaFamilia14M pic.twitter.com/rWb8HTEDje — La Familia de la Tele (@familiadelatele) May 14, 2025

La colaboradora también criticó abiertamente el contenido del espacio, que considera repetitivo y falto de originalidad: "No voy a mentir. De primeras no me gusta el formato, con todos los respetos a mis compañeros", confesaba. "Los temas no me gusta ninguno, los han tratado antes en todas las cadenas y la gente está harta ya", comentaba sobre la posibilidad de hablar sobre primicias y exclusivas. "Creo que tenemos una capacidad, que conozco la capacidad de todos, para hacer cosas nuevas", reconocía ante la audiencia.

"Soy una tía muy observadora y sé que recibes órdenes y oigo. Veo a Aitor Albizua e Inés Hernand, sobre todo Aitor, es como si a mí me metes a Cifras y Letras, que no se hacer ni un sudoku", ha comentado sobre el funcionamiento del programa.

"Ayer cuando hubo la movida, fue por una tontería, pero me agobié. No quiero ser la Belén Esteban que fue en esos años. Esos años en los que me seguían las cámaras, me daba la vuelta y contestaba, pero ya no quiero. No quiero que me vean hecha polvo por una mayonesa".

"Si me quedo voy a ser la Belén que todos ustedes quieren que sea", aseguró sobre su posible salida del programa. "Que no se piense la gente que mañana ya me voy a ir".

Comunicado oficial de nuevas medidas

Tras las palabras de Belén Esteban y lo ocurrido en el plató se ha convocado una reunión de los directivos de RTVE y responsables del programa para acordar medidas.

Así lo ha comunicado María Patiño en directo durante la programación.