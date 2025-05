La ‘diva valiente y poderosa’ está a punto de subirse al escenario para defender a España en Eurovisión 2025. Este sábado 17 de mayo en Basilea (Suiza), Melody está dispuesta a hacerse con el micrófono de cristal con el arte y la voz que le caracteriza.

La artista sevillana ha defendido su actuación tras la primera puesta en escena durante las semifinales, – aunque como ya conocemos, España forma parte del "Big Five" y pasa directamente a la final –. "Tu sabes el temple que hay que tener para una actuación así", comentaba a los periodistas. Melody ha creado todo un show en su interpretación con "crochetes, bata de cola, el pelo, el tacón, el bailarín, el sombrero... son mil cosas", relataba.

"Llega un momento que quien no nos quiera votar que no nos vote, pero nos podemos sentir super orgullosos", la cantante siente un inmenso orgullo por su paso por este festival y su defensa de la bandera de España. Algo que siempre deseó, ya que hace unos años lo intentó y no pudo conseguir, ahora el sueño es real y está demostrando su arte vocalmente con "Esa Diva".

"El sonido, la musiquita estaba muy baja, estoy muy pelada de coros, yo voy llevando el peso de la canción y bailando", ha comentado sobre su actuación y el show.

Los numerosos cambios en la puesta de escena han sido criticados a la vez que aplaudidos por los usuarios a través de las redes sociales. La cantante de "El baile del gorila" ha sorprendido a muchos con su actuación de "diva" que interpreta sobre el escenario europeo.

"El show que ofrece no es, ni de lejos, tan malo como dicen sus haters. Es digno y la representa", defienden los más fieles a la canción de la sevillana. "La verdad es que Melody podrá ganar o no, pero por fin enviamos a una cantante de verdad a Eurovisión. La voz que tiene es increíble", señalan por redes.

Europa dirá lo que quiera decir, pero Melody ha estado brutal. Te puede gustar o no la canción, pero lo que han hecho con ella es sublime. La puesta en escena, el vozarrón, el storytelling. Una representación más que digna. Melody, artistaza. Da igual cd se lea #EurovisionRTVE pic.twitter.com/Ufd8hWNZa9 — milagorriti (@milagorriti) May 13, 2025

¿Se acuerdan de Melody? Sí, la niña que cantaba "El baile del gorila" y que nos marcó la infancia a punta de gritos, ritmo y carisma. Pues hoy está de vuelta y arrasando. Acaba de representar a España en Eurovisión 2025 con una canción llamada "Esa Diva"… y le fue espectacular. pic.twitter.com/CJLoZh84ms — Alejandra Oraa (@alejandraoraa) May 14, 2025

¿Me vais a decir que Melody no es de lo más grande que ha pisado esta noche ese escenario? #Eurovision pic.twitter.com/TJiScOd6vB — salva 💞 (@salva_warrior) May 13, 2025

¿Cuándo actuará Melody en Eurovisión?

Melody actuará en la primera mitad de la gala final en Eurovisión 2025 este sábado 17 de mayo. Así lo anunciaron mediante el sorteo.

✨ FIRST HALF ✨ Melody actuará en la primera mitad en la Gran Final de #Eurovision2025! 💥 Así ha sido el momento del sorteo 💥https://t.co/JUWpXWbcwm#Spain12Points #ESADIVA pic.twitter.com/uRS09OpObt — Eurovisión España - RTVE 🇪🇸 (@eurovision_tve) May 13, 2025

Hasta el momento, la representante de España ha subido drásticamente de posición en las casas de apuestas tras la primera semifinal de Eurovisión.