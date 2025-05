Carmen Lomana revela que le ofrecieron un bebé robado: "Te inscribían como si fueras tú la que lo ibas a tener"

La tragedia de los bebés robados durante el franquismo sigue arrojando testimonios que evidencian la magnitud y la impunidad con la que operaron estas redes durante décadas. Uno de los más recientes ha llegado de la mano de Carmen Lomana, quien ha relatado en el programa Y ahora Sonsoles que llegó a ser contactada para recibir un bebé dentro de una de estas tramas, aunque finalmente rechazó la propuesta.

Durante su intervención, la empresaria explicó que, tras varios intentos fallidos por ser madre, fue informada de una posible forma de conseguir un niño. "Me dijeron que había una señora de Bilbao que ayudaba a gente a tener niños", haciendo alusión a Doña Mercedes, la mujer que dirigía la Fundación María Madre de Bilbao. Esta institución, presentada como una entidad benéfica, escondía en realidad una red de compraventa de recién nacidos. Las madres biológicas, muchas de ellas jóvenes sin recursos, eran ingresadas en pisos controlados por la fundación, donde daban a luz sin saber que jamás volverían a ver a sus hijos. Estos eran vendidos, con la connivencia de médicos de prestigio, a familias que pagaban cantidades considerables por adoptar de forma ilegal.

Rechazo firme pese a la presión

Lomana aclaró que su negativa fue inmediata, pese a las dificultades personales para concebir: "Me ofrecieron uno de los bebés de la trama de Doña Mercedes, pero no quise, porque yo quería tener hijos con mi marido. Ni siquiera tenía claro lo de la adopción". Añadió que no llegó a profundizar en la conversación porque zanjó el contacto de inmediato: "Nunca me dijeron que tenía que pagar porque, como dije que no, pues no fue a más". Sin embargo, reconoció que comprende el dolor de otras mujeres en su situación: "Yo entiendo que haya mujeres que lo hagan porque algunas son muy desgraciadas si no son madres".

El modo en que funcionaba la red pone los pelos de punta: "En el hospital te inscribían como si fueras tú la que lo ibas a tener y te ibas con él", explicó. Se trataba de una usurpación total de identidad desde el mismo momento del parto, camuflada bajo un supuesto proceso de adopción que nunca era tal. Todo quedaba encubierto en documentación falsificada y complicidad institucional.

El peso de los testimonios

Visiblemente emocionada, Lomana confesó cómo le afectan los relatos de las madres biológicas, a quienes se les decía que sus hijos habían muerto nada más nacer, sin permitirles siquiera verlos: "No me salen las palabras, es tremendo, durísimo, porque estas mujeres querían tener a sus niños".

Este testimonio no es nuevo. Ya en 2018, en plena cobertura mediática del juicio al doctor Eduardo Vela —implicado en una red similar en Madrid—, Lomana confesó que le ofrecieron un bebé en extrañas circunstancias. Aquella declaración llevó a la Asociación Sevilla Bebés Robados a solicitar a la Fiscalía que la citara, por si pudiera aportar información útil sobre otros casos de sustracción de menores.