Los errores garrafales de España en Eurovisión

España ha participado con un total de 65 actuaciones en Eurovisión desde que participó por primera vez en 1961. Tanta trayectoria en el Festival ha hecho que el país tenga canciones con momentos inolvidables y que han quedado en la memoria de todos los eurofans.

Algunos de ellos, no precisamente por brillar, sino por todo lo contrario, por formar parte de los errores de la historia del certamen: incluyendo actuaciones con cero puntos, fallos técnicos, momentos desafortunados o entrada de espontáneos.

Errores técnicos

En Eurovisión 1990 un error al inicio de la canción con la música y la entrada de las Azúcar Moreno dificultó su actuación, debido al fallo técnico cuando la pista musical se retrasó, obligándolas a empezar de nuevo.

Hoy se cumplen 30 años de la entrada triunfal de 🇪🇦 Azúcar Moreno en el escenario de Eurovisión. pic.twitter.com/z2sa0jJa3F — 🌬 𝘼𝙡𝙗𝙚𝙧𝙩𝙤 (@AlberBNS) May 5, 2020

Finalmente la actuación se pudo ejecutar con normalidad y las hermanas interpretaron su tema defendiendo con la garra que les caracteriza a su país y con un baile que muchos aún recuerdan al entonar: "Tus ojos bandido robaron con cuentos la sangre y la vida de mi corazón". A pesar de este incidente, el dúo quedó en 5º lugar con 96 puntos, Bandido se convirtió en un éxito y lanzó la carrera del dúo a la fama internacional.

Entrada de espontáneos

La entrada de un espontáneo sorprendió en mitad de la actuación de Daniel Diges con Algo pequeñito en 2010. Entre el cuerpo de baile se "coló" un infiltrado con gorro que repetía los gestos del cuerpo de baile. Siendo retirado por el equipo de seguridad y huyendo entre el público. Sin embargo, la actuación no se detuvo y los eurofans aplaudieron "la profesionalidad de Daniel Diges y el resto del equipo".

La rabia que me da ver esta actuación (de la que hoy se cumplen 12 años) con ese espontáneo, que fastidió meses de trabajo en pocos segundos. Ahora, viva la profesionalidad de Daniel Diges y el resto del equipo. #Eurovision pic.twitter.com/gLtCR9Gfr6 — Lázaro (@Eurolazaro) May 29, 2022

Traducción

Nieves Álvarez cometió un error de traducción del español al inglés, y es que la presentadora encargada de transmitir los votos desde España saludó dudosa a los presentadores del certamen con un: "Buenas noches, Tel Aviv. Good evening, Europe from de, from Granada of la Alhambra". Cuando la correcta traducción debería haber sido "from la Alhambra of Granada". Este saludo no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

Nieves Álvarez from Granada of La Alhambra (con detalle curioso al final del vídeo)pic.twitter.com/D54Ye9vKIG — n i a 🌸 🇦🇲🇵🇸 | 🇸🇪🇨🇭🇦🇱 (@aniaot_esc) January 29, 2021

Fallos durante la actuación

El fallo de uno de los bailarines de Nebulossa en Zorra en 2024 se convirtió en anécdota, ya que sucedió durante los ensayos y no en la actuación final. aunque esto supuso la expectación de todos los eurofans. En el momento más álgido de la canción debían desprenderse de sus pantalones, pero se le quedaron atascados.

O puntos

Han sido un total de 3 actuaciones las que han tenido 0 puntos en el Festival de la canción. En el año 1962 con la canción Llámame de Víctor Balaguer fue la primera vez. Posteriormente, Conchita Bautista en 1965 con el tema ¡Qué bueno! y por último, Remedios Amaya en el año 1983 con la canción ¿Quién maneja mi barca?.