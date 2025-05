Ni visto, ni conocido, ni buena inversión: los españoles desprecian 'La familia de la tele'

La familia de la tele ha comenzado su andadura por Radio Televisión Española (RTVE) con el pie torcido: ni ha conseguido llegar a las expectativas que había generado en cuanto a la audiencia –es más, está arrastrando a las ficciones de la casa hacia un público más bajo—; ni ha sido aprobada por los profesionales de RTVE, que se han quejado de la imagen que está dando el programa presentado por María Patiño a la cadena; ni ha sido celebrada por la ciudadanía, que lo considera alejado de su idea de televisión pública significando, además, una inversión disparatada.

En concreto, ninguna de las decenas de personas a las que ha preguntado Libertad Digital ha reconocido haber visto algún episodio del programa. Además, y quizás sea lo más preocupante, la mayoría de los interrogados ni siquiera conocían que el formato de Sálvame se había trasladado a La Uno; a pesar del disparatado programa inaugural de La familia de la tele en el que los protagonistas del mismo hicieron una yincana y un desfile por la capital que costó alrededor de 500.000 euros.

"No lo conocemos", ha sido una de las respuestas más repetidas al ser preguntado por el nombre de La familia de la tele. Una sentencia a la que se añadía un gesto de reprobación cuando se explicaba que era el nuevo programa de televisión de La Uno en el que aparecían míticos personajes del corazón y de los platós españoles como Belén Esteban. "La he visto anunciada, pero me parece una vergüenza que se invierta dinero público en estas chorradas", ha espetado una de las personas en declaraciones a LD.

De la misma forma, otra de las preguntadas aseguraba que, aunque no había visto el nuevo formato de entretenimiento para la tarde de la televisión pública, sí que conocía programas anteriores de relevancia y, según ha dicho, no le gustaban "absolutamente nada": "RTVE está para educar y formar, y no para eso, que además se paga entre todos".

En el mismo sentido se han mostrado varios de los jóvenes que han atendido a este diario, que han explicado no sentirse atraídos por estos formatos y por la televisión en general. De hecho, mientras uno aseguraba llevar "tres o cuatro meses sin ver la tele", otra argumentaba que la juventud se "mueve más por las redes" y no ve "el típico programa de por la tarde" del corazón. Aun así, todos ellos coincidían en que esta no era una buena inversión por parte de RTVE, hecha "con el dinero de todos los españoles". "Podían haber metido cualquier otra cosa menos eso", ha sentenciado otro de los encuestados.