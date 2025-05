La fantasía que todos soñamos: Alaska y Aitana, juntas en el nuevo disco de la catalana

Los sueños se cumplen y Aitana ha hecho realidad el suyo: interpretar con Alaska una de las canciones de su nuevos disco. Se titula La chica perfecta y forma parte de Cuarto azul, el próximo disco de la catalana, que saldrá al mercado este 30 de mayo.

De momento la cantante ha publicado en sus redes sociales el título de las 19 canciones que lo forman y el nombre de algunos de los artistas que han colaborado en él. Con Barry B el Chato ha grabado Trankis; con Myke Towers ha hecho el feat de Sentimiento natural. También va a trabajar con Kenia Os, con la que va a cantar Ex ex ex y a Danny Ocean le ha elegido para interpretar Hoy es tu cumpleaños.

Un nuevo dúo

Pero, sin duda, el plato fuerte viene en el último tema, el que ha grabado con la colaboradora de Es La Mañana. Aunque Alaska no puede contar mucho, sí sabemos que la canción ya está grabada y que las dos coincidieron en el estudio de grabación. Suponemos además que es un tema de pop electrónico, ya que Aitana es una gran admiradora de Fangoria, la formación de Alaska y Nacho Canut, y cuyo último disco, ATP – ATL, versiona A todo láser y sobre bases techno algunos de sus mejores éxitos.

La admiración es mutua. En el año 2022, Alaska versionó durante uno de sus conciertos el tema de Aitana En el coche. Fue el 5 de diciembre en el Wizink Center, hoy Movistar Arena. Olvido Gara sorprendió al público mezclando durante el directo este tema de Aitana con su clásico Bailando. La catalana, que estaba en la grada, fue la más sorprendida.Por las redes circula el momento en el que Aitana reacciona, emocionada, al escuchar los acordes de su canción. Después apareció en Alaska revelada, el documental sobre nuestra diva. Y ahora llega esta colaboración.

Como decimos, el tema, compuesto por Aitana, ya está grabado. Las dos coincidieron en el estudio (algo que no siempre es necesario, la tecnología permite unir voces estando en espacios lejanos) y cumplieron a la perfección con su objetivo, además de con su sueño.