Melody reaparece tras Eurovisión y avisa: "Vamos a hablar con claridad de lo que yo he visto"

Melody reaparecía en redes sociales tras de su actuación en la final de Basilea con un mensaje de agradecimiento tras su paso por Eurovisión, donde representó a España con Esa Diva y obtuvo la posición 24, la tercera por la cola. La cantante, lejos de mostrarse decepcionada, ha recalcado sentirse "muy feliz y muy satisfecha" con el trabajo realizado, destacando que "el amor está por encima de todo". Sin embargo, en su discurso, ha deslizado una frase que podría tener más lecturas teniendo en cuenta los varios mensajes de RTVE en defensa de Palestina y las advertencias de posibles sanciones a la cadena por parte de la organización del certamen: "Que viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas".

En el vídeo, publicado en su cuenta de Instagram pocas horas después de la final del sábado, Melody insiste en que lo que más valora de la experiencia no es el puesto, sino el ambiente vivido detrás de las cámaras: "Con lo que me quedo es con el amor, el cariño y el respeto que todos los países han mostrado detrás de cámara a nosotros y a nuestro trabajo, porque estaban todo el mundo con la boca abierta".

La artista andaluza también ha agradecido el respaldo recibido desde España. "Me han mandado no sé cuántos vídeos de estadios llenos para ver la actuación. Estoy muy satisfecha con la actuación y me parece que hemos hecho un gran trabajo", agradecía, visiblemente emocionada.

Confirmaba así que este verano ofrecerá una gira de conciertos que ha calificado de "brutal" para después prometer a sus fans una conversación más a fondo. "Os merecéis una charlita y nos la vamos a pegar. Vamos a hablar con claridad de lo que yo he visto y de lo que opináis, tanto vosotros como yo", afirmaba, abriendo la puerta a futuras explicaciones tras los tensos días previos a la gala.

🔴 Primeras palabras de Melody tras su derrota en #Eurovision2025: 🗣️ "A veces prevalecen otras cosas" pic.twitter.com/KG5dinfFhv — Libertad Digital (@libertaddigital) May 18, 2025

Horas antes de la final, RTVE recibió una advertencia de la organización de Eurovisión que amenazaba con sanciones si sus comentaristas volvían a referirse al conflicto en Gaza. Pese a ello, la cadena pública española emitió justo antes del inicio del espectáculo un mensaje en pantalla que decía: "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y Justicia para Palestina".