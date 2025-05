"No os preocupéis porque yo ya haré una rueda de prensa", ha comunicado Melody a la prensa en su llegada a España. La cantante sevillana ha cancelado su viaje a Madrid con el equipo del Festival de RTVE y ha aterrizado directamente en Málaga para trasladarse a Sevilla.

La intérprete de "Esa Diva" ha asegurado que ha adelantado su vuelta a su ciudad para estar con su hijo: "Me he venido para aquí porque hace mucho tiempo que estoy sin mi niño, unas dos semanas, y me toca. Lo primero para mí era estar con mi hijo". La andaluza explica que utilizará estos días para "estar tranquila y recuperar energía" junto a su familia.

"No so preocupéis que me sentaré con vosotros, hablaremos y me preguntaréis, ya sabéis que os trato gloria bendita", asegura a la prensa, de esta forma Melody promete aclarar todo tipo de rumores surgidos tras su actuación y quedar en el puesto 24º en Eurovisión. Asimismo ha asegurado que "es mentira" que ha salido corriendo tras su derrota: "Han dicho muchas cosas que no son verdad".

Las primeras palabras de Melody en España sobre su actuación: "Se ha unido más el pueblo" pic.twitter.com/Mt20I4PEoo — Libertad Digital (@libertaddigital) May 19, 2025

Ante la pregunta sobre la relación de Eurovisión y la política, Melody ha explicado que esclarecerá todas las dudas y contará su opinión próximamente donde tenga que ser: "Vamos a hablar con claridad de lo que he visto y de lo que opináis tanto vosotros como yo". Malody ha negado estar enfadada y haber echado a nadie de su camerino.

La artista ha reflexionado sobre su actuación: "Hemos hecho un trabajo muy bonito y por encima de todo debe prevalecer el arte". Asimismo, la artista andaluza se muestra emocionada por todo lo que se ha conseguido con "Esa Diva": "Se ha unido más el pueblo". "Estoy muy satisfecha con la actuación que he hecho", insiste entre aplausos.