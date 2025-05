Melody rompe todos los récords en Eurovisión 2025 con más de 13 millones de reproducciones

Melody conquistó Basilea son su actuación de "Esa Diva", el público coreaba su canción y gritaban su nombre entre banderas, tanto es así que su actuación es la más vista de las redes sociales de la página oficial de Eurovisión superando los 13 millones de reproducciones y convirtiéndose en la canción más seguida de la edición.

Sin embargo, la que prometía ser una de las favoritas tras escalar posiciones en las casas de apuestas en los días previos tras cautivar al público durante las últimas semanas y a la prensa internacional con su desparpajo y espontaneidad no consiguió alzarse con el codiciado micrófono de cristal, tan solo obtuvo 27 puntos por el jurado profesional y 10 puntos del televoto, quedando en el puesto número 24.

La actuación de Melody acumula 232 mil me gustas y más de 13 millones de visitas, una diferencia abismal con el resto de propuestas. "Esa Diva" se ha convertido en la favorita de las redes, posteriormente la actuación de Polonia (Justyna Steczkowska de Gaja) con 7 millones seguida con 6 millones de las interpretaciones de Austria (JJ - Wasted Love) como ganador del certamen, Italia (Lucio Corsi - Volevo Essere Un Duro) e Israel (Yuval Raphael - New Day Will Rise) que adquirió la segunda posición.

Las críticas a la posición antepenúltima de Melody no tardaron en surgir durante las votaciones, y redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para "la diva" con el característico humor de X (antiguo Twitter).