Pablo Motos se ofreció a pagar parte de la indemnización que el emérito le exigió a Revilla: "Yo te ayudo"

Miguel Ángel Revilla volvió este martes a El Hormiguero para hablar abiertamente de la demanda que Juan Carlos I ha interpuesto contra él por supuesta difamación. El expresidente de Cantabria explicó que ya se ha celebrado el acto de conciliación, sin acuerdo alguno, ya que el rey emérito no asistió en persona, delegando en su abogada y procurador. La denuncia reclama una indemnización de 50.000 euros.

Revilla, aseguró que no piensa retractarse. "Me piden que diga que he mentido, pero solo he repetido lo que ya se ha publicado. ¿Por qué a mí? Eso me lo pregunto todos los días", afirmó. También reconoció: "Tendría que haber dicho siempre ‘presunto corrupto’, ‘presunto delincuente’. A veces se me ha escapado lo de presunto".

Un apoyo inesperado

Revilla reveló que Pablo Motos se ha ofrecido a ayudarle económicamente en caso de ser condenado. "Por cierto, uno de los que me ha ofrecido pagar parte está aquí", dijo. El presentador respondió sin dudar: "Yo".

Un gesto que emocionó a Revilla, quien lo agradeció públicamente: "Lo que más aprecio en esta vida es que, en los momentos difíciles, haya personas que no te dejen solo".

Una llamada desde Siria

Uno de los momentos más sorprendentes fue cuando Revilla relató una llamada que recibió del exministro de Exteriores, Josep Borrell, mientras este se encontraba en Siria. "Recibo una llamada, que al principio se corta. Dijo: ‘Oye, te vuelvo a llamar, que se oye muy mal, que estoy en Siria’. ¿Una llamada de Siria? Vuelve a llamar y me dice: ‘Soy Josep Borrell’".

El expresidente aseguró que tiene a Borrell "en el mejor concepto" y lo considera "un tío muy inteligente". Según explicó, durante la conversación compartió con él una duda que no lo deja dormir: "¿Por qué yo y no toda esta gente que lleva diez años diciendo lo mismo que yo he repetido?".

"Te escucha la gente"

La respuesta de Borrell fue directa: "¿Pero tú no lo tienes claro? Yo sí. Te lo ha presentado a ti porque te escucha la gente". Revilla confesó que no esperaba esa explicación, pero que le dio sentido a lo que está viviendo. "No es lo mismo que lo diga un señor que vende 3.000 ejemplares de un libro a que yo, que venga a ‘El Hormiguero’ y nos vean seis millones de personas", reflexionó. "Además, la gente, por lo que observo, se cree lo que digo. Yo no hago un infundio si no tengo certezas", sentenciaba en el plató.

El político cántabro destacó: "No conozco otro ejemplo de un rey que haya demandado a un ciudadano de a pie". Incluso "ironizó" con un comentario: "En otra época, si llego a decir lo que he dicho aquí, probablemente no estaría vivo".

Pese a las consecuencias que pueda tener el proceso judicial, el exlíder del PRC aseguró estar tranquilo: "Tengo paz interior y la conciencia tranquila, que es lo que me importa".