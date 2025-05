"Pensé que me había equivocado de profesión": los días de dudas que cambiaron la vida de Eva Ugarte y Megan Montaner

La película La buena suerte, que llegará a los cines el próximo 6 de junio, fue el motivo por el que Eva Ugarte y Megan Montaner visitaron el plató de El Hormiguero. Sin embargo, su paso por el programa fue mucho más que una simple promoción. Ambas compartieron momentos personales relacionados con sus carreras y hablaron abiertamente de la inseguridad que han sentido en numerosas ocasiones.

La película, basada en la novela homónima de Rosa Montero, también gira en torno a eso: cómo enfrentarse al caos personal para construir una vida nueva.

.@MeganMontanerG y @UgarteEva nos presentan 'La buena suerte', su nueva película que llega a los cines el 6 de junio #EvaMeganEH pic.twitter.com/NUikC9POIS — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 22, 2025

Tras la bienvenida de Pablo Motos, Megan Montaner explicó el alma de la historia: "Es una historia de superación, de aceptación, de vencer los miedos de cada uno. Habla de conflictos familiares, de amor... En fin, es una historia que va a tocar bastante el corazoncito, porque trata, sobre todo, de un conflicto entre un padre y un hijo", explicaba la actriz aragonesa.

Hugo Silva da vida a Pablo, un hombre que huye de un pasado que lo persigue, en busca de un nuevo comienzo.

El golpe de suerte

El presentador quiso conocer el "golpe de suerte" que cambió la vida profesional de ambas actrices. Eva Ugarte no dudó: "Mi golpe de suerte fue el casting que hice con Berto Romero para Mira lo que has hecho, que además fui la última, así que fue como una cosa muy mágica, y me cambió la carrera. Yo, en ese momento, pensaba que me había equivocado de profesión". La actriz confesó que incluso estaba enviando currículums para dar clases de teatro porque llevaba más de un año sin conseguir ningún papel.

Por su parte, Montaner recordó que: "La serie Sin identidad me cambió bastante cuando empecé a hacerla. Luego, 30 monedas, con Álex de la Iglesia, también fue un cambio bastante drástico. No obstante, la buena suerte está continuamente a la hora de que nos siguen saliendo proyectos, podemos seguir trabajando y estamos en El Hormiguero ahora mismo de promoción", explicaba.

Megan Montaner añadió que su personaje, Raluca, "es una mujer que ha tenido una vida muy difícil y, aun así, siempre trata de ver el lado bueno de las cosas", algo que trata de transmitirle a Pablo a lo largo del filme.

Detrás de la cicatriz

Una de las curiosidades que reveló Montaner fue el reto de interpretar a un personaje con una cicatriz en el ojo izquierdo. "Podía pasar, pero la verdad es que me la pegaban a conciencia y cada vez que había que quitarla era horrible. Bueno, al final no deja de ser algo que hace que mires de una manera diferente y que construyas el personaje desde otro lugar", explicó la actriz.

Ambas intérpretes compartieron algunos de sus trabajos anteriores a la interpretación. Montaner, por ejemplo, trabajó como maquilladora en Localia Huesca y también fue camarera y azafata. Ugarte, en cambio, recordó un verano en el que trabajó en Disneyland París vestida de princesa mientras vendía figuritas de cristal. "Nos lo inventábamos todo cuando nos hablaban en francés o inglés", confesó entre risas.

Consejos que dejan huella

Montaner también rememoró el consejo que un productor le dio al comienzo de su carrera: "Aléjate de la mierda y sé un enigma". Aquel mismo productor le señaló un pequeño estrabismo que tenía, pero lejos de verlo como un defecto, le dijo: "Eso es interesante".

Ugarte, por su parte, compartió un aprendizaje esencial sobre la interpretación: "A veces me ponía nerviosa porque me había imaginado que iba a ser de otra manera. Y un compañero me dijo: ‘Lo que te está pasando a ti, también le está pasando al personaje, así que incorpóralo’. Y desde entonces dejé de guerrear con todo eso".