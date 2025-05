La chulería de Broncano: no pide disculpas a Melody y la acusa de "usar la carta de la salud mental"

Nuevo capítulo en la guerra abierta entre David Broncano y Melody a raíz de las desafortunadas palabras del presentador de La Revuelta al referirse a la cantante y su necesidad de desconectar y estar con su familia tras su batacazo en Eurovisión. En la rueda de prensa del pasado lunes, la artista recriminó al programa de TVE y a su presentador que hiciesen humor y lanzasen pullas haciendo referencia a su cansancio y su decisión de parar durante unos días, señalando también la incoherencia del espacio poniendo en solfa el tema de la salud mental mientras por otro lado critican y hacen burla de su necesidad de reposar.

Como ya avanzó este lunes Broncano, la respuesta definitiva a Melody ha llegado un día después. El presentador instó a sus espectadores a esperar al programa siguiente, hasta que hubiese analizado bien las palabras que la representante de Eurovisión en su rueda de prensa, asegurando que no quería precipitarse en su respuesta (aunque más bien se trataba de una forma de cebar el programa del día siguiente y arañar unas décimas de audiencia). "No nos vamos a disculpar en ningún momento". dijo el presentador al comienzo de su intervención, negándose a pedir perdón a la artista, una de sus condiciones para regresar al programa.

El presentador cree que Melody ha jugado "la carta de la salud mental" banalizando "los problemas reales de la gente que de verdad los tiene": "Ella dice que quiere ir a un programa donde le respetasen, y yo creo que la hemos respetado un montón. Esto pasó la semana pasada y se nos calienta un poco la boca, dijo que le habíamos faltado mucho el respeto y que nos habíamos metido con ella y tal. Entonces dije: ‘A ver si recuerdo mal y he dicho algo muy grave contra ella’. Anoche lo miré y es cuando me enfadé un poco más con ella, y dije que algo iba a decir. Dijimos que había cancelado la visita al programa y algo así como que suponía que se había ido a su casa a descansar y ella ha dicho que he dicho algo de que baje las persianas. Y yo dije: ‘Estará en su casa y habrá bajado las persianas’. Un poco irónicamente, pero un poco en plan haciéndome cargo de que está en una situación difícil".

Broncano considera que las declaraciones de la sevillana vienen motivadas por la presión a la que se ha visto sometida en las últimas semanas y no son fruto del reposo y la meditación: "Empatizando mucho con ella, yo supongo que ella se ha visto metida en una vorágine muy bestia, que para ella como cantante que no está acostumbrada a una cosa mediática tan fuerte. Entiendo que se haya puesto nerviosa, que ha tenido mucha presión y tal. Pero nosotros no hemos acrecentado esa presión de ninguna manera, y de hecho, yo después de decir lo de que está en su casa y habrá bajado las persianas para recuperarse, el mensaje acababa diciendo que espero que esté bien, que se rehaga un poco y que se recupere. Eso fue todo lo que dijimos".

Al presentador le parece "feo" que Melody aluda a la salud mental como escudo y la acusa de "banalizar" el término: "Que después de eso, lo que me parece feo, es que aluda a la salud mental, y que diga que nosotros hemos dicho todo esto y que estamos hablando de la salud mental. Utilizar la carta de la salud mental como si fuese una carta blanca, cuando algo te molesta que te ha dicho alguien, o que te has picado porque estás frustrada porque no has quedado en Eurovisión como tú querías, utilizar la carta de salud mental para esto, cuando hay gente que sí que tiene problemas de salud mental reales, creo que banaliza los problemas de un montón de gente (…) Nosotros si algo no hacemos es trivializar esas cosas o acosar a gente".

Melody por su parte ya prepara su nueva aparición televisiva y lo hará en la competencia directa de Broncano, El Hormiguero, un nuevo golpe para el programa TVE que no solo se queda sin entrevista sino que tendrá muy complicado superar su audiencia debido a la expectación que siguen generando sus apariciones. Toda una declaración de intenciones por parte de la cantante que, acudiendo al programa de Pablo Motos, deja claro que no le importan las críticas de las redes sociales pues está decidida a visitar aquellos espacios donde se sienta cómoda y se respete su trabajo.