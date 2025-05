Las revelaciones de Aitana en su 'Listening Party': del tema dedicado a Miguel Bernardeau a su confirmación con Plex

Aitana se ha convertido en la primera artista en llenar el Movistar Arena de Madrid para un evento exclusivo: 'Listening Party’. Una fiesta con un escenario 360º donde los fans han podido escuchar en primicia los temas de su nuevo disco ‘Cuarto Azul’, que saldrá al público este viernes 30 de mayo, como si fuesen una amiga más de la cantante, eso si, pagando entrada.

La tarde del martes 27 de mayo se tiñó de azul para desvelar los próximos éxitos: "Estoy muy nerviosa, pero a la vez era muy raro. Esto no es un incierto. Aquí estáis los más fans. No sé qué va a pasar, no sé qué va a ser esto, pero la realidad es que hoy a sacar mi disco con todos vosotros. El viernes ya no sirve, sirve hoy", confesaba la artista en el inicio del show. . "¿Qué es el listening party? ¿Qué es lo que pasa? Lo que va a pasar es que os voy a contar de donde nace 'Cuarto azul'. Se van a poner todas las canciones. Va ser un poco raro porque no las sabéis", explicaba sobre el funcionamiento. "Cuarto azul es conceptual por la historia que cuento. La realidad es que en este disco no me he inventado nada. Es la vida tal cual de lo que me ha pasado. Entonces, voy a poner canción por canción en orden", comentaba sobre su nuevo proyecto.

Aitana recreó su habitación azul con una cama en el centro del escenario con sábanas blancas, una mesilla, un escritorio con una silla y plantas. "La realidad es que yo crecí en un cuarto azul. Crecí en una habitación con las paredes azules, azul celeste. Cuando decidí de qué iba a tratar este cuarto disco, pasé por muchos momentos, porque desde Alpha he estado componiendo este álbum. 6 de febrero es un poco eso, frustración, estaba un poco enfadada. Cada canción representa lo que viví en cada momento. Hasta el interludio son canciones más oscuras y tristes. Luego viene la luz", explicaba sobre su nuevo disco.

La cantante revela que la canción que da nombre al álbum la escribió en "10 minutos a las 4 de la mañana en Lanzarote" y ha ido más allá sincerándose sobre su salud mental: "Fue cuando me diagnosticaron la depresión. Sufro de insomnio. A las 4 am escribí y le puse melodía. Es una canción muy de verdad. Escucharla con mi corazón. Me emociono si lo pienso porque me es la más de verdad"

El momento más emotivo dedicado a Miguel Bernardeau

Con el estadio lleno, Aitana ha revelado sus secretos y emocionado con sus melodías, pero también ha hablado con sus seguidores resolviéndoles dudas y haciendo sus confesiones más sinceras.

Aitana ha confesado que "el tema que más me duele" es la canción ‘Cuando hables con él’, un tema que no estaba preparada para escucharla. Rápidamente los fans han hecho viral el momento asegurando que va dedicado a Miguel Bernardeau, por ser su primer amor y por los ojos azules, tal y como señalan los versos: "El primer amor tiene esos efectos que no se olvidan, no. Pero se olvida lo que te dolió. Que me perdone por las canciones. La música también se equivoca. Porque tus ojos azules me volvían loca. Pero tú no le cuentes todo que no le quiero hacer daño. Porque a su lado viví mis mejores años. Y cuando hables con él porfa dile todo lo que estoy sintiendo porque, aunque pasen años yo lo llevo dentro. Que le echo de menos, que lo quiero ver. Y cuando hables con él dile que en la noche a veces me arrepiento. Yo sé que dejarle fue una estupidez. Cómo lo siento. Y aún me estoy muriendo por hablar con él, yo sé que dejarle fue una estupidez. Cómo lo siento".

La posible relación con Plex

"Las personas que habéis estado en pareja os habréis dado cuenta que siempre dormís en un lado de la cama", así comenzaba a presentar el tema ‘En el centro de la cama’. "A mí me pasaba cuando era pequeña que siempre dormía en el centro de la cama", la artista compartía con el público que cuando empezó a tener cama de matrimonio y pareja la compartía, pero al quedarse sola volvía al centro de la cama.

Asimismo, la artista ha lanzado un ‘zasca’ a todo aquel que ha dicho que pasa de un novio a otro. "Según todo el mundo es siempre (cuando está en pareja). Spoiler: no, no ha sido siempre", confirmaba. "Es verdad que había tenido mucho apego a estar en pareja y he estado un año soltera y ha sido algo muy bonito para encontrarme".

En este momento comenzaba a resonar el nombre de Plex y la artista ha reaccionado rápidamente: "Madre mía ya estoy escuchando aquí de fondo cosas, pero voy a dejar de hablar porque me estoy poniendo roja".

La salud mental de Aitana y el diagnóstico de depresión

La cantante ha expuesto públicamente todos sus miedos y sus problemas de salud mental exponiéndolo a la prensa en múltiples ocasiones y en su propio documental. Ayer volvió a relatar su experiencia con la incertidumbre de los momentos que pasó en depresión: "El año pasado no fue el mejor año de mi vida a nivel emocional. Mi madre, que me quiere mucho, igual que mi padre, que también está aquí esta noche, me decía que no me ahogara todo el tiempo en lo que me pasó, porque sabe que las madres sufren mucho, y mi madre sufrió mucho", relataba sobre la percepción de su familia en el momento.

"Pero creo que también es importante visibilizarlo. Sé que aquí hay muchas niñas, y sé que es algo normal, pero en realidad sí es normal. Al final, los problemas de salud mental son cosas que se viven diariamente. En muchas redes sociales se habla poco del tema y la gente no suele pedir ayuda", visibilizaba ante el estadio abarrotado. "Y yo, gracias a que mi padre en ese momento me vio mal, mis amigas también se dieron cuenta, y mucha gente me vio mal, pude pedir ayuda. Estuve aquí, encima de un escenario, cuando en ese momento pensaba que no iba a poder hacerlo más veces", confesaba sobre su experiencia.

‘Música en el cielo’ trata el mayor miedo de Aitana, la muerte, la artista tiene miedo a fallecer joven y a que le pase algo por el posterior sufrimiento de sus padres, tal y como confesó en su documental. "Esta canción va sobre la muerte. Tengo miedo a la muerte y no sé por qué, cuando pase pasará", explicaba sobre el escenario azul. "Tenía claro que quería hacer una canción sobre la muerte y lo que me conecta con eso es mi abuelo. Crecí con tres de mis abuelos. A mi abuelo José, padre de mi padre, no lo conocí. Preguntaba dónde estaba y me decían en el cielo. Y cuando cogía aviones preguntaba dónde está el yayo. Y decían que en otra parte. Mi abuelo era un cantante de saetas increíbles. Y esta canción va sobre él porque sé que me protege. Es de las canciones más especiales".

Las sorpresas sobre el escenario

No era de esperar que Aitana sorprendiese con artistas invitados que han colaborado en su disco. Ela Taubert fue la primera en subirse al escenario para cantar ‘¿Para qué volver?’ una canción que "la hemos hecho a distancia pero antes estuvimos en el estudio en Los Ángeles". Más tarde lo hacía Alaska interpretando ‘La chica perfecta’: "Para mí la canción mejor del disco. No me puedo creer tener a Alaska. Para mi es una locura porque es un icono después de tanto tiempo y también ahora. Hasta mis primas se saben sus canciones. Pensé en ella para esta canción, sin ella no la habría sacado. Quería reivindicar porque no he sido nada perfecta. He hecho bailes que no tocaban y he hecho cosas que no tocaban. Esta canción tenía sentido porque quien es la persona más reivindicativa a la que no le importa lo que digan. Llama la atención el contraste, de nuestras voces y de todo".

Al escenario también ha querido subir a sus íntimas amigas, Valle, Violeta Hermes y Marta, con las que comparte la grabación de su canción ‘6 de febrero’ y con las que cantó sobre el escenario ‘Conexión Psíquica’.

El nuevo look de Aitana

La artista nunca deja de sorprender y ya sabemos que detrás de cada nuevo proyecto se encuentra un cambio de look. Manteniendo su flequillo ha llevado melena, media melena, pelo corto hasta los hombros, siendo morena, pelirroja, rubia, con el pelo negro o mechas azules. Y ahora, en la presentación de su nuevo disco lo hace con la melena negra larga hasta la cintura y ondulada.

Aitana salió con un conjunto lencero de encaje blanco, con medias y tacones del mismo color.