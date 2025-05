José Mercé arrasa en Madrid en su concierto homenaje a Manuel Alejandro

Desde el momento en el que José Mercé apareció en el escenario del tetro Nuevo Alcalá de Madrid, el público que llenaba la sala, le recibió en pie con un gran aplauso. El maestro emocionado explicó que se trataba de un homenaje a Manuel Alejandro, en el que hizo un repaso de temas de siempre como "Al alba", "Soy rebelde", "Se nos rompió el amor", "Yo soy aquel", entre otros. Sin olvidar fandangos, malagueñas o seguidillas.

Un concierto de los que hacen época, donde el jerezano demostró una vez más el pedazo de artista que es y el arte que corre por sus venas. Un gran homenaje, en una exclusiva cita que dará el pistoletazo de salida, a las actividades culturales con motivo de la Primera Edición de la Feria de Mayo de Madrid, que verá la luz en 2026. Se trata de un evento sin precedentes, similar a la feria de Abril de Sevilla, Jerez, y que contará con decenas de casetas, concursos de gastronomía madrileña, desfiles de moda castiza y flamenca, espectáculos en vivo, exposiciones culturales, repartidos por toda la ciudad, con el fin de convertir Madrid durante una semana, en el epicentro turístico nacional, e internacional. Así me lo explicó Curi Gallardo, después del concierto, que es miembro de la empresa que lo va a producir, se trata del Grupo Área 51& SBA Radical Sound.

Caras conocidas asistieron como María José Suárez, Fonsi Nieto, Marina Carmona, Willy Bárcenas, del grupo música Taburete, o Juan Peña, que hoy celebra la Primera Comunión de su hijo Tristán. "Acabo de llegar de Córdoba, he estado allí dos días, en la feria, y ahora aquí para ver el concierto de José, que es mi paisano. Le conozco de toda la vida de Jerez, y siempre le he seguido. Es un gran cantante y amigo. Así le definió.

Carlos Pérez Gimeno y Juan Peña

De la comunión me contó que ya estaba todo preparado . "No se si va a ser una comunión o una boda, ha invitado a medio colegio, está muy feliz y muy nervioso, y me ha contado, que cuando se ha confesado le ha dicho al cura, que le gusta mucho comer pasteles, fíjate que pecado tan grande, pobrecito mío. Viene toda mi familia, muchísimos amigos, sobre todo con niños. Lo pasaremos muy bien. Además, estoy muy contento porque el verano se presenta muy bien de trabajo, ya me han confirmado Starlite , Víctor Beach, también en Marbella, y también para el próximo año en la Feria de Mayo de Madrid, ya me han confirmado que estaré y me hace mucha ilusión".