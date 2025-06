William Levy sobre su paso por la cárcel: "Formo parte del club de artistas que han tenido problemas policiales"

William Levy fue el invitado estrella este lunes en El Hormiguero, el programa conducido por Pablo Motos. El actor cubano-estadounidense acudió para promocionar su nuevo proyecto cinematográfico Bajo un volcán, una película que entrelaza una intensa historia de amor con el drama de una catástrofe natural. Sin embargo, su presencia dio para mucho más que una simple entrevista promocional: Levy compartió detalles íntimos de su vida, habló sobre su paso por prisión y relató una inquietante experiencia paranormal durante el rodaje.

"No fue nada grave"

El punto más comentado de la entrevista llegó cuando Motos abordó el tema de su reciente arresto, una polémica que ha generado numerosos titulares. Lejos de evadir la pregunta, Levy quiso ofrecer su versión de los hechos: "No fue nada grave", aseguró.

El actor explicó que todo ocurrió tras una salida con amigos. "Estábamos tomando algo y a la hora de pagar la cuenta, mi compañero vio que había algo de más en la cuenta y una persona de la barra y él empezaron a discutir. Llegó la policía, pero la forma en la que nos dijeron que nos fuéramos estuvo fuera de lugar y me llevaron con ellos", relató.

Lejos de dramatizar la experiencia, Levy destacó el papel prioritario que ocupa su familia en su vida. Tan pronto como fue liberado, su única preocupación fue asistir al partido de su hijo: "Los de seguridad hicieron todo lo posible para que me dejaran ir rápido y llegar. Mi única preocupación era que se pagara la fianza para estar", comentó.

Añadió que el partido comenzaba a las 19:00 y él llegó solo cinco minutos tarde. "Llamé a mi madre para que me trajera ropa, me cambié en el coche y me comí 15 perritos calientes del hambre que había pasado", confesó.



Pese a la gravedad con la que el suceso fue tratado, Levy le restó dramatismo al describir su estancia en prisión: "Fue una experiencia normal", aseguró. Incluso comentó que durante el arresto hizo amistades y que ahora puede considerarse parte del grupo de "artistas que han tenido problemas policiales".

La trama de Bajo un volcán

💥 @willylevy29 tiene nueva película: 'Bajo un volcán' llega a los cines el 20 de junio #WilliamLevyEH pic.twitter.com/bY9FbqGrfg — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 9, 2025

Durante su conversación con Motos, Levy explicó el enfoque emocional de su nuevo filme, que explora cómo una pareja intenta sobrevivir no solo al desastre natural que los rodea, sino también a sus propios conflictos internos. Aunque no entró en detalles técnicos, sí dejó claro que su implicación emocional en la película fue intensa. Levy aseguró que se entrega "por completo a cada papel" y que para él es esencial comprender el trasfondo emocional de sus personajes.