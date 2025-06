Roberto Leal zanja las polémicas que rodean al rosco de 'Pasapalabra'

Roberto Leal fue el invitado de El Hormiguero el martes 10 de junio, en una edición especial con tintes de celebración. El presentador andaluz acudía al programa de Pablo Motos para conmemorar sus cinco años al frente de Pasapalabra, etapa que ha coincidido con una de las épocas de mayor éxito del concurso en Antena 3.

"En el mejor momento en audiencias", apuntó el propio Leal al comenzar la entrevista, haciendo alusión al gran momento televisivo del formato, que recientemente ha superado los 1.720.000 euros de bote.

#Audiencias | 🔡 @PasapalabraA3 cierra su MEJOR SEMANA en un año, con 20,8% y 1,7 M de espectadores de media 👏 El concurso de @antena3com ARRASA también este viernes con un 19,9%. Superando en +13 y +12 puntos a sus rivales Promediando +1,5 M de espectadores pic.twitter.com/ifSLV1lF4R — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) May 31, 2025

Durante la entrevista, las famosas hormigas del programa resaltaron la dificultad de ciertas preguntas en Pasapalabra, especialmente las conocidas como "preguntas cerrojo", aquellas que suelen marcar la diferencia en los últimos segundos del rosco. Estas preguntas, explicaba Leal, no son casuales ni arbitrarias.

"Si no fuese así, esta gente se llevaría un bote todas las tardes", justificó el presentador, haciendo referencia a la necesidad de elevar la dificultad para mantener el nivel competitivo del programa. Según explicó, los guionistas incrementan la complejidad en unas tres o cuatro palabras del rosco con el objetivo de evitar que los concursantes consigan el premio máximo "con demasiada facilidad".

Una defensa firme

Más allá del tono festivo, Roberto Leal aprovechó su visita al programa para abordar de forma directa una crítica que le repiten con frecuencia en la calle: la supuesta parcialidad al leer los roscos o la diferencia en la longitud de los mismos entre concursantes.

"Mucha gente me dice ‘es que este rosco lo lees más rápido que el otro’", comentó, reconociendo que esa es una de las críticas más recurrentes que escucha. Pero quiso dejar claro que esa percepción no se ajusta a la realidad: "Si tú los mides, de la ‘a’ a la zeta, varía muy poco el número de palabras. Si el rosco A tiene 2527 palabras, el B tendrá una más o una menos, no muchas más", afirmó con contundencia.

El presentador del programa insistió en que el diseño de los roscos es meticuloso y está pensado para ser matemáticamente equilibrado: "O sea que está medido, matemático. Tiene que ser así".

Desde que el concurso regresó a Antena 3 en 2020, tras su paso por Telecinco, Pasapalabra ha entregado más de siete millones de euros en premios, incluyendo cuatro botes importantes. Para Leal, el recorrido ha sido tan intenso que los cinco años al frente del programa le han parecido "quince", según confesó entre risas durante la entrevista.