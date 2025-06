'La familia de la tele' confirma su muerte: "Vamos a cobrar el paro pero con vuestros impuestos"

La familia de la tele emitirá su último programa el miércoles 18 de junio tras las desastrosos datos de audiencia que ha arrastrado desde su estreno el pasado 5 de mayo. Así lo anunciaron sus presentadores, confirmando que el del martes sería su "penúltima emisión". María Patiño, Inés Hernand, Aitor Albizua, acompañados por los colaboradores Kiko Matamoros, Alba Carrillo, Belén Esteban y Laura Fa, se despidieron de la audiencia.

Para Inés, "el universo nos mandaba bastantes señales" ya que su estreno se retrasó en dos ocasiones por la muerte del Papa Francisco y el gran apagón del 28 de abril que afectó a la Península Ibérica.

Kiko Matamoros agradeció "la oportunidad de estar en esta cadena y a todos los trabajadores que han estado detrás de las cámaras". "La vida les dará oportunidades profesionales mucho mejores y agradecer al público porque nos haya dedicado parte de su tiempo y de su vida", dijo arrancando el aplauso del público. Kiko reconoció que estará "psicológicamente descansado porque era una tortura levantarse cada mañana con las audiencias".

Belén Esteban dios las gracias también al equipo por luchar cada día por el programa, aunque considera el final de éste un ‘hasta luego’. En cuanto a Alba Carrillo, cree que no ha sido un "fracaso" porque "todos hemos puesto ganas y esfuerzo y me consta que todos hemos remado".

¡Buenas tardes! Nosotros somos más de la penúltima que de la última. 👋 Este es el penúltimo programa de @familiadelatele #LaFamilia17J ⭕️ https://t.co/lfLLychuhw pic.twitter.com/Ta1yGZFkid — La 1 (@La1_tve) June 17, 2025

María Patiño reconoció haberlo pasado mal y "visto enemigos donde no los hay" aprovechó para disculparse con Inés Hernand por un malentendido que hubo entre ellas por el que estuvo "apunto de perder el control en un plató". "Ahí te das cuenta de que no puedes pensar en lo que tú sientes porque este programa no era de María Patiño, era de La familia de la tele", confesó.

"Quería estar sola. Me encerré en mí misma, estuve 17 minutos en silencio, que la gente interpretó que me hacíais bullying porque al final una deriva sus demonios hacia los demás. Me parece tan injusto que quiero pedirte perdón", añadió.

"Algo que quedaba claro no nos íbamos a quedar sin intentarlo y sin bailar un penúltimo, un último o los bailes que haga falta", expresó Albizua antes de un chascarrillo de Matamoros: "Nos vamos a cobrar el paro pero con vuestros impuestos".