Anita Matamoros revela cómo fue el reencuentro con Makoke y detalles del nuevo concierto de su novio

Anita Matamoros no quiso perderse el evento de Dani Fernández que dio el pistoletazo de salida al verano. Llena de emoción compartió sus sensaciones antes del estreno del esperado documental del cantante ‘Todo Cambia’, que promete mostrar su lado más íntimo y personal de su trayectoria como artista: "Espero mucha evolución. Sé que este documental me va a hacer llorar".

La influencer conoce al artista desde hace años, y lo que comenzó como un pequeño sueño se ha convertido en toda una gran promesa del pop español: "Le he visto cuando íbamos a placitas con 20 personas y ahora verlo con 40.000 me pone la piel de gallina".

La cita, además de ser una presentación especial del documental del cantante, sirvió como punto de encuentro para amigos, parejas y familiares que quisieron dar la bienvenida al verano por todo lo alto: "Está mi novio aquí detrás, tengo amigos, estamos inaugurando el verano... No puedo pedir más". Aunque lo más simbólico es algo más cotidiano: "Lo que inaugura mi verano es limpiar la terraza. Y con San Juan a la vuelta de la esquina, ya se siente ese aire de magia". La espiritualidad no se quedó fuera, entusiasmada Anita relató que planea celebrar la mágica noche saltando las hogueras, ya que cree "en todo, en brujas, en secretos, en lo esotérico. Mi viaje soñado es ir a Nueva Orleans, ahí está la cultura que me fascina".

Compartió cómo fue volver a ver a su madre después de un largo viaje a Nueva York. "Me dio mucha rabia no haberla visto justo al llegar a Madrid. Pero el reencuentro fue precioso, aunque me dio vergüenza porque había mucha gente. Si no, me habría lanzado a sus brazos sin dudar".

Anita y su amor por Johnny Garso

Sin duda, Anita se encuentra "súper enamorada" y en el mejor momento. La influencer y el cantante Johnny Garso llevan un año y medio de relación y están disfrutando de cada momento juntos. "Estamos en un punto muy guay de la relación", confiesa. La pareja acaba de aterrizar de un viaje de ensueño a la ciudad de la gran manzana: "Lo hemos disfrutado mogollón. Ha sido muy bonito".

Anita confiesa ser la fan número uno del artista y no puede ocultar la ilusión, pues el próximo martes 24 Johnny celebra su cumpleaños con un gran concierto. "Va a ser increíble", asegura con entusiasmo. Entre risas, revela que ya conoce algunos detalles especiales del show: "Porque yo, privilegiada de mi, se un montón de sorpresas". Anita espera emocionarse mucho y confiesa "ser de lágrima fácil": "Me llena de orgullo cuando le veo y de admiración porque sé todo el trabajo que hay detrás y toda la pasión que tiene en lo que hace". Además la influ tiene claro que se quiere meter de lleno en el concierto, disfrutar, saltar y cantar.

El reencuentro con Makoke tras Supervivientes

Precisamente, por viajar a Nueva York, mientras Anita recorría kilómetros y kilómetros "dejándose los pies" por las calles estadounidenses comprando "piezas únicas y maravillosas" se perdió la llegada de su madre a la vuelta de Supervivientes.

Si la influencer ponía rumbo al otro lado del charco un sábado, Makoke salía de los cayos el domingo poniendo fin a su experiencia en Honduras y teniendo un primer reencuentro con una llamada. "Me dio mucha rabia, pero claro, cuando yo cogí los billetes a Nueva York no sabía que mi madre iba a durar tanto", confiesa entre risas.

"El reencuentro fue muy emocionante", asegura, sin embargo explica que el video que subió a redes no fue nada, ya que le dio mucha vergüenza tanta gente en su casa por el cumpleaños de su sobrino, "si no hubiera estado la gente, yo me hubiera subido ahí hubiera saltado a sus brazos tal, pero fue muy bonito". "Echaba mucho de menos abrazarla", comunica.

"Tengo que decir que me hubiera gustado verla cuando llegó a Madrid justo a plató, porque creo que habría sido mucho más real que hablar por teléfono y ya luego vernos, porque ya nos habíamos puesto al día. Pero verla así de primeras me hubiera gustado mucho", reflexiona.