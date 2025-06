Dani Fernández cierra heridas en su documental: "Cada uno tiene una historia que contar, yo he contado la mía"

Dani Fernández presenta 'Todo cambia', el documental que recoge su trayectoria y muestra su lado más íntimo y personal. Sus inicios en la música se remontan a su participación en el Festival de Eurovisión Junior en 2006, representando a España cantando la canción "Te doy mi voz", y posteriormente se unió a la banda Auryn. "Medio documental habla un poco de todo mi pasado", desvela el cantante en la alfombra naranja a Libertad Digital. Después de la separación inesperada del grupo que marcó a toda una generación, Dani comenzó su carrera en solitario, consolidándose como un reconocido artista: "Va a haber mucha gente que me ha descubierto ahora, que escucha mi música ahora, pero que no sabe de dónde vengo".

La idea inicial comenzó como un seguimiento del artista y pero poco a poco se convirtió en un documental: "Al principio, decía: ¿Quién soy yo o qué historia tengo yo como para poder rellenar minutos?". Con el paso del tiempo, durante la grabación, Dani fue consciente de que desde que tiene nueve años está sobre un escenario y todo se encuentra documentado en los vídeos que grabaron sus padres en su día: "ahora me dan vergüenza", confiesa.

El artista confiesa que los espectadores van a "ver un poco mi vida más personal, es verdad que yo siempre he sido un poco receloso de mi vida privada", confiesa. Entre risas comenta su poca interacción en redes sociales a través de storys, y con este proyecto pretende que se conozca su faceta como persona: "eso también es importante".

El estreno de su documental 'Todo Cambia' @DaniFdez sobre Auryn : "Aunque fue difícil, sobre todo la separación, yo creo que todo lo que yo viví hizo posible que yo fuera lo que soy ahora mismo" pic.twitter.com/svGliA5fVi — CHIC (@ChicRevista) June 20, 2025

El artista confiesa que se ha emocionado y ha llorado durante la grabación teniendo que parar en varias ocasiones, pese haber sido una situación plagada de "nervios brutales". "Hemos conseguido hacer algo muy real", confiesa Dani Fernández el gran requisito que solicitó a los directores. "No les puse límites", explica, "yo les dije que podían visitar mi casa cuando quisieran o que podían estar con nosotros lo que quisieran". Asimismo, asegura que "no quería ningún tipo de guion" ni seguir instrucciones que modificasen su esencia como persona, "ni a mí ni a mi familia, ni a mis amigos, ni a mi banda, sobre todo". "Todo lo que vais a ver hoy es 100% real", sentencia.

"Mi abuelo, mi familia, mis amigos, mi banda, mi equipo...", explica Dani que son las personas que marcarán su documental. El artista ha conseguido un círculo amplio de seres queridos que se llevan muy bien entre ellos y están relacionados: "Mis amigos y mi banda prácticamente ya están todos mezclados". "Me hace mucha ilusión el poder estar hoy aquí también rodeado (...) con muchas ganas de poder abrazarles y de que se sientan orgullosos de lo que soy", sentencia. Sin embargo, el cantante señala que ha tenido muy presente a su abuelo, que falleció hace dos años cuando sacó su segundo disco y que supuso uno de los momentos más difíciles de su vida: "El día que enterraba a mi abuelo estaba haciendo un concierto en Sevilla. Fue delicado. El día de hoy va para él".

@DaniFdez dedica su día más especial a su abuelo: "El día que enterraba a mi abuelo estaba haciendo un concierto en Sevilla. Fue delicado. El día de hoy va para él" pic.twitter.com/P7l7hPElWO — CHIC (@ChicRevista) June 20, 2025

El adiós a Auryn: "Fue difícil"

"He cerrado bastantes cicatrices. Me he perdonado mucho a mí mismo", revela. Dani se ha reconciliado con parte de su pasado, principalmente con todo lo que supuso Auryn: "Hubo sobre todo un punto en mi vida que necesitaba rechazar todo lo que todo lo que me recordaba esa etapa, pero ahora me siento muy orgulloso de lo que lo que he sido de cómo lo viví". "Cada uno tiene una historia que contar, yo he contado la mía", reflexiona, "aunque fue difícil, sobre todo la separación, yo creo que todo lo que yo viví hizo posible que yo fuera lo que soy ahora mismo".

El gran cambio de Dani Fernández

‘Todo cambia’ es el título escogido por el cantante para describir su trayectoria profesional y personal: "Resume todo lo que he sido". "Yo soy de los que piensa que aunque nosotros no queramos, la vida nos va haciendo que evolucionemos y hay ciertas cosas de tu vida que tienen que cambiar por narices".

La vida de Dani Fernández ha dado un giro de 180 grados con el nacimiento de su hija Belice fruto de su matrimonio con la cantante y compositora Yarea Guillén con la que forma una bonita familia. "Todos vamos haciendo cambios durante toda nuestra vida. Desde el minuto uno en el que elegimos qué bachiller vamos a hacer, qué carrera vamos a hacer, a qué nos vamos a dedicar, cuáles son nuestros amigos, si nos independizamos... Al final toda nuestra vida está siempre llena de cambios y estoy muy feliz de poder mostrarlos aquí en este documental", reflexiona.

El mensaje de @DaniFdez a aquel Dani que se embarcó en nuevos proyectos pic.twitter.com/aeitumZAM0 — CHIC (@ChicRevista) June 20, 2025

El gran apoyo de Dani: Yarea

"Yo diría que todo en general es muy intenso", revela Yarea sobre el docu. "Cuando cuenta toda la historia de Auryn es muy guay y el momento WiZink Center es muy real, porque no salió todo como se esperaba y hay un momento de tensión", comenta sobre sus momentos favoritos, aunque para ella, el más especial es cuando se habla de la familia y lo importante que es para él: "Vamos a llorar todos". "Creo que es muy realista y se va a ver de la música, del proyecto Dani, de él mismo... se van a ver las luces y las sombras", reflexiona sobre el audiovisual.

Yarea Guillén sobre el documental 'Todo cambia' de Dani Fernández: "Creo que es muy realista y se va a ver de la música, del proyecto Dani, de él mismo... se van a ver las luces y las sombras" pic.twitter.com/GXmI06ZVOE — CHIC (@ChicRevista) June 20, 2025

"Ha sido un año loco entre el documental, todo lo que está pasándole a él, a mí, la niña", comenta Yarea sobre este tiempo. "Si tuviera a Dani delante le diría que le quiero mucho", y añadía entre risas: "y que pusiera una lavadora".

El Auryn favorito

Carlos Marco, artista conocido los grandes éxitos en la boyband que marcó un antes y un después en nuestro país ha compartido un gran número de momentos anécdotas con el protagonista del docu: "Como tengo tantos vídeos, todo el rato me salen en el móvil, cada dos semanas aparece una foto".

"Siempre es bonito ver cómo crece alguien", comenta refiriéndose a Fernández. "Espero emocionarme mucho porque seguro que se ven muchas etapas de cambio de Dani", comenta sobre sus expectativas.

El artista, antes de ver el docu, considera que las imágenes reflejaran las "partes negativas de la música, todo lo que puede conllevar "estar en una posición como la que hemos estado nosotros, por suerte que es una posición privilegiada, pero siempre tiene sus partes más oscuras".

"Espero que haya dicho que soy su Auryn favorito", recalcaba entre risas.