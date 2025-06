Los influencers se preparan para celebrar la noche de San Juan: "Yo creo en todo"

Miles de personas se preparan para celebrar San Juan, una de las noches más especiales del verano. Desde las míticas hogueras en la playa, fuegos artificiales y el primer baño nocturno del año para muchos, y es que San Juan es considerado para muchos el pistoletazo de salida de un verano inolvidable.

Por supuesto, también es una de las noches más mágicas del año, llena de tradiciones y de de deseos, y eso nos han contando nuestros influencers en uno de los eventos más especiales del año, la presentación del documental de Dani Fernández, que concentró a los rostros más conocidos del panorama musical español.

"Me hace ilusión a si que sí lo hago", comentaba Ruslana, que ella por supuesto celebra San Juan y sus tradiciones, como la de escribir en un papel todo lo que quieres que "se vaya de tú vida" y quemarlo en la hoguera, y como no, pedir algún que otro deseo a la luna, "Si te resuena en algún lugar yo lo creo, sea verdad o no, no soy nadie para decidirlo", sentenciaba.

En el caso de Carolina Iglesias, cómica y guionista con un exitoso podcast llamado "Estirando el chicle" junto a Victoria Martín, nos decía que ella al ser de Galicia celebra San Juan por todo lo alto. "Soy gallega, eso siempre", aunque explicaba que desde que vive en Madrid le ha costado más saltar la hoguera porque "no hay ninguna playa cerca" pero "siempre he sido mucho de esta tradición".

"Yo creo en todo", comentaba Anita Matamoros. "Mi viaje soñado es ir a Nueva Orleans porque ahí esta toda la cultura de las brujas y los vampiros y a mi todo eso me encanta". En cuanto a los planes que tiene para el San Juan de este año, nos explicaba que aunque ella es "mucho de saltar hogueras" este año no va a poder ser porque el martes es el concierto de Johnny Garso, su novio, y quiere acompañarle en un día tan especial para él.

Tradiciones y deseos de una noche "mágica"

Conocida popularmente como "la noche más corta del año" San Juan está llena de tradiciones y de rituales que muchos siguen queriendo que todos sus deseos se hagan realidad, pero, ¿de donde viene realmente la costumbre de las hogueras de San Juan?.

Aunque sus orígenes son inciertos, se ha tejido una leyenda a su alrededor que a coronan como una de las noches más mágicas del año, esto es debido a que en distintas culturas se asocia a la celebración del solsticio de verano y realizaban distintos festejos para "honrar al sol", estas celebraciones incluían hogueras porque el fuego es considerado un elemento que purifica y trae buena suerte.

Posteriormente, con la llegada del cristianismo, se vinculó con el nacimiento de San Juan Bautista ya que como cuenta la Biblia, Isabel, madre de San Juan ordenó encender una hoguera para anunciar el nacimiento de su hijo.