"Una persona es sosa, no tiene nada que aportarte o no tiene personalidad si no tiene dinosaurio favorito", reflexiona Peldanyos en la presentación de Jurassic Word: El Renacer. Ha nacido una nueva era. Este verano, tres años después de que la trilogía Jurassic World llegará a su fin.

Demostrando su personalidad el creador de contenido confirma que no tienes por qué saber el nombre concreto ya que "es muy friki", pero si describirlo. "Me mola el velociraptor, el planeador, es que el T Rex es como Cristiano Ronaldo y Messi" en el fútbol. "Si ya te pasa con alguien a quien entrevistes aquí... Lo siento que me perdone la persona a la que no he visto todavía la cara", dice entre risas el Peldanyos.

María Pombo desconocía el mundo de los dinosaurios hasta hace apenas un año, con la pasión de Martín por estas especies. El pequeño, que le acompaña con ilusión a este evento, se ha convertido en un "mega fan" y su madre ahora es conocedora de casi todos los nombres de todos los dinosaurios y las películas. Siguiendo con su estilo clásico, María tiene predilección por los Trex, "el que si te hacen dibujar es el primero que te viene a la mente".

Susana Bicho siempre ha sido más de dinosaurios que de Disney, para la influencer se ha convertido en una de las películas que le gusta ver en el cine por los efectos especiales. Por su parte, Marina Rivers nunca se ha sido una gran fan de los dinosaurios, pero si que disfruta de las películas en la actualidad: "Me gusta el rollo de dinosaurios". La influencer se ha decantado por el "típico que le gusta a todo el mundo", el Velociraptor pero por algo muy concreto, la atracción de la película en Orlando, uno de los úlitmos viajes que ha hecho y la que se ha convertido en su "favorita del mundo".

Sobreviviendo a una apocalipsis: "Me quiero morir la primera"

Jurassic Word se desarrolla en un panorama apocalíptico entre dinosaurios, donde los protagonistas consiguen investigar, conocer y convivir entre estas especies.

Mientras que los hay muy atrevidos con todo un planteamiento para sobrevivir. También hay quien tiene claro que no sería tan fácil, y ante las dificultades se adentran en un futuro catastrófico. "Yo no viviría nada", adelanta Marina Rivers. "Me quiero morir la primera", asegura la influencer comparándose con la protagonista que muere en un primer momento en las películas. "No quiero sobrevivir", sentencia Marina entre risas.

Siguiendo este pensamiento, María Pombo tiene claro que "100% no sobrevive" ante una apocalipsis entre dinosaurios: "Ni me prepararía nada porque prefiero morir antes de que antes de sufrir". Sin embargo, la reina de las redes ha descubierto un nuevo miedo: las garrapatas.

Peldanyo tiene claro que sobreviviría ante una situación catastrófica: "No me temblaría el pulso por cazar a una persona y comérmela para sobrevivir, así que ya está el golpe en el cuello, la cocina, vuelta y vuelta y ya está". Lejos de tener miedo a estas especies a las que debido su tamaño se intuirían sus intenciones el youtuber confirma que se asustaría más de una "buena rata gorda de alcantarilla" que es "impredecible".

Aconsejada por su hermano, Susana Bicho se está planteando construirse un búnker en su casa nueva, comenta con ironía. Aunque tiene claro que serían necesarias latas de conserva y baterías de luz solar, algo con lo que se ha hecho tras el apagón.

Fernando Gil también se ha declarado como un gran fan de este mundo, y ante una catástrofe tiene claro cómo sobrevivir con pequeños trucos por los que se ha interesado para salir airoso con su hija. Entre ellos cita dos de sus preferidos: poner una bolsa de plástico con una bolita en el centro en un hoyo de arena por condensación se te va quedando el agua dentro o hacer filtros con piedras y con carbón poniéndolos en una determinado orden.

Por su parte, Karla Sofía Gascón asegura que si realmente ocurriese una apocalipsis "todos haríamos de todo y más". La actriz ha reflexionado sobre el comportamiento del ser humano y las actuaciones injustas que se llevan a cabo ante la supervivencia, ejemplificando el día del apagón y las compras compulsivas que se produjeron. "Imagínate una semana así... nos estamos matando entre todos", y continúa, "es una lástima como somos el ser humano. Ojalá llegue otro meteorito".