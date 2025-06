Aitana celebra sus 26 en Ibiza: Fiesta, Plex y Sebastián Yatra

Después de haber visto la realidad que esconde la vida de la artista en su documental Metamorfosis y acercar su lado más personal a todos sus fans, podemos afirmar que Aitana se encuentra en uno de sus mejores momentos y así lo hemos podido comprobar este fin de semana con la gran celebración de su 26 cumpleaños.

Aitana ha viajado hasta Ibiza para celebrar con los suyos su cumpleaños. Las imágenes que hemos podido ver de la gran fiesta que ha organizado ha tenido como protagonista las playas de ensueño, que han dejado fotografías idílicas con una decoración muy ibicenca.

Después de estrenar su nuevo álbum "cuarto azul", pudimos ver varios detalles en el color estrella del disco, desde la tarta de la cena, su look pinchando en la fiesta, las luces que decoraban la mesa o la gran pantalla en el fondo del salón con un mensaje en repetidas ocasiones a través de las redes sociales de todos los invitados, "la vida es ya".

AITANA EN SU FIESTA DE CUMPLEAÑOS.#Felices26Aitana 🎂💙 Aitana x Marta. Las mejores.😍 Está preciosa y radiante, esa sonrisa es lo más bonito del mundo entero. Verla así de feliz y disfrutando de su cumpleaños por todo lo alto es todo lo que se merece.✨ pic.twitter.com/nLdlt5jYtm — P𝜶tri_TatiBug 💙🐞 (@PatriAitanerBug) June 30, 2025

Aitana de DJ anoche en Ibiza. 💙🪩 pic.twitter.com/fsD5k2iUQv — AITANA GLOBAL (@AitanaGlobal) June 29, 2025

Su cumpleaños, además de la increible fiesta por la noche, rodeada de los suyos, también ha celebrado su cumpleaños en un plan de lo más inesperado por la prensa, por la mañana. La artista se fue a los Kart de la zona a competir con sus amigos, entre ellos Plex, el youtuber con el que se le ha relacionado en los últimos meses y que por supuesto, ha pasado su cumpleaños cerca de ella.

Aitana derrapando con un kart. Vaya Dominio que tiene por favor 😳👏👏 Humillando a plex y sus primos 🤣🤣 pic.twitter.com/1x9ayEqXoa — Demix (@Demista11) June 30, 2025

Para sorpresa de muchos, también hemos podido ver por la isla estos días a su ex pareja Sebastián Yatra. El también artista, con el que mantuvo una relación sentimental alejada de los focos y que como pudimos ver en el documental, la ruptura no fue algo sencillo de gestionar, ha estado pasando unos días en Ibiza junto a Lola Índigo, ex concursante de Operación Triunfo en la misma edición que Aitana. Las imágenes no han pasado desapercibidas y son muchos los que han comentado "lo bien" que se lo está pasando a bordo del yate cuando en otra parte de la Isla se estaba celebrando el cumpleaños de su expareja, y que posiblemente el año pasado celebraron juntos.

Aitana por su parte, no se ha pronunciado al respecto. Después de este fin de semana de descanso y desconexión, le esperan unos meses de trabajo con los dos conciertos en el Metropolitano de Madrid (tras las cancelaciones en el Santiago Bernabéu), otro en Barcelona y su actuación en La esperada Velada del Año V de Ibai.