Fabiana Sevillano: "La gente se está acostumbrando a caras reales"

Con la aparición de las redes sociales, surgieron nuevas problemáticas que hasta hace unos años eran completamente desconocidas. Lo que comenzó como algo para editar el color y brillo de las imágenes, se fue trasformando hasta crear aplicaciones que editan y cambian por completamente las facciones de la cara. Las más avanzadas hasta pueden modificar el cuerpo de una persona, creando estándares de belleza irreales e imposibles de alcanzar.

El mal uso de los filtros, además de ser contenido engañoso, para los más jóvenes puede llega a ser un auténtico peligro en su salud mental, al promover continuas comparaciones con cuerpos falsos.

Algo que hace unos años estaba a la orden del día, gracias a visibilizar esta problemática y la imposición de medidas como el aviso del uso de un filtro en las historias de Instagram o incluso la prohibición de filtros que deforman la cara por completo en algunos países de Europa, han tenido como resultado que estos caigan en desuso.

"Lo diferente es lo que nos hace especiales"

Así nos lo han contado las celebrities e influencers que ayer pasaron por el photocall del evento exclusivo de la firma Yves Saint Laurent Beauté. "Filtros no, por favor", comentaba la actriz Mirela Balić, "filtros divertidos para divertirme sí, filtros para cambiarme toda la cara y que luego tengamos complejos por todas partes no" explicaba.

Por su parte, María García de Jaime explicaba el daño que pueden hacer los filtros a los más jóvenes: "Filtros no, creo que hace mucho daño a las niñas que son jóvenes y están empezando a formar sus cabezas", además, siendo ella influencer y estar expuesta a las críticas, cuenta como ella vive el hecho de exponerse sin filtros, algo que muchas personas no respetan, "A mi cuando me escriben, "cuantas ojeras tienes" me molesta, porque digo, queréis naturalidad pero luego la naturalidad no os gusta, entonces no sé qué quiere la gente". Terminaba con una pequeña reflexión "cada uno es como es y creo firmemente que lo diferente es lo que nos hace especiales".

Fabiana Sevillano, influencer que ha entrado hace poco en el mundo de las redes pero que ya acumula más de 700.000 seguidores en Instagram, comentaba que le parece bien que utilicen filtros, siempre y cuando "no mientan sobre su físico", a lo que añadía que se alegraba de que los filtros están en desuso ya que eso significa que "la gente se está acostumbrando a caras reales, a caras normales, y me parece muy positivo".