La nueva temporada televisiva ha comenzado oficialmente. Aunque algunos de los programas más destacados de la parrilla de nuestro país regresaron hace justo una semana, coincidiendo con el inicio del mes de septiembre, otros decidieron arrancar este lunes 8. Uno de estos espacios fue La Revuelta, el show de David Broncano que se emite en la cadena pública y principal competidor de El Hormiguero, presentado por Pablo Motos.

La temporada anterior David Broncano irrumpió con fuerza en su salto de Movistar a TVE, plantando cara al espacio de Antena 3 y siendo líder en más de una ocasión. Sin embargo, con el paso de los meses el espacio perdió fuelle, anotando cifras preocupantes (el mínimo histórico de audiencia del programa fue registrado en abril de 2025, cuando cayó por primera vez a un 9,8% de share) y siendo superado ampliamente por el espacio de las hormigas en los meses previos al verano.

Por ese motivo era tan esperada la batalla que tuvo lugar este lunes: por un lado, era interesante saber si los espectadores tenían interés en la nueva tanda de programas de David Broncano y su equipo, y por otro lado, descubrir si la entrevista de Pablo Motos a Mar Flores era lo suficientemente esperada como para aguantar la embestida.

El Hormiguero, primer vencedor

Este martes a primera hora hemos conocido que los datos de audiencia han sido algo más ajustados de lo que se esperaba: la vuelta de Broncano al access prime time de La 1 registró un buen 16,1% y 1.852.000 espectadores, logrando ser lo más visto de la cadena con el estreno de su segunda temporada en la cadena pública. Pese al aceptable dato, no consiguieron vencer al espacio de Trancas y Barrancas, que se mantuvo líder con un 17,2% y 1.944.000 espectadores.

En franja de estricta coincidencia, los formatos tan solo se llevan 0,4 puntos, ganando Antena 3 con un 16,8% y La 1 firmando un 16,4%.

Habrá que estar atento al paso de las semanas para ver la evolución de las audiencias pero todo parece indicar que El Hormiguero mantendrá su título de programa más visto de la televisión de nuestro país y será en contadas ocasiones (dependerá de los invitados y las polémicas del momento) cuando Broncano consiga el liderazgo.