De Karol G a Jennifer Hudson: el Vaticano se llena de estrellas en un histórico concierto

Este sábado 13 de septiembre la Plaza de San Pedro de Roma se llenará de estrellas de la música internacional en un histórico concierto que tratará de unir al mundo entero a través de las canciones. En la plaza de San Pedro se reunirán estrellas de la talla de Andrea Bocelli, John Legend y Karol G, para ofrecer un multitudinario concierto que marcar el Año Jubilar 2025 y la clausura del Encuentro Mundial sobre la Franternidad Humana.

Bajo el nombre de 'Grace for the World', el espectáculo contará con artistas de renombre internacional como Pharrell Williams con el Coro Gospel Voices of Fire, John Legend, Jennifer Hudson, BamBam, Teddy Swims, Angélique Kidjo, Andrea Bocelli y Karol G. Un cartel irrepetible y con amplia variedad de géneros desde música operística a reguetón. Además, actuará el reconocido Coro de la Diócesis de Roma bajo la batuta del Maestro Marco Frisina.

Algunos de los artistas repetirán experiencia en el Vaticano: es el caso de Andrea Boccelli que ya en el año 2022 interpretó "Ave María", en la plaza de San Pedro como parte de las celebración que se realizaron bajo el nombre de Sígueme: la vida de San Pedro (Follow Me: The Life of St. Peter). Para otros, será la primera vez que actúen en el imponente espacio.

Fusión de tecnología y arte sacro

El concierto estará iluminado por un impresionante espectáculo de luz y drones de Nova Sky Stories, inspirado en las obras maestras de la Capilla Sixtina. Lo que supone una fusión sin precedentes de tecnología y arte sacro.

Con esta celebración histórica se marca el Año Jubilar 2025 y la clausura del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, "extendiendo un mensaje de unidad y humanidad por encima de culturas y fronteras", dicen los organizadores sobre el evento, que se podrá ver en tiempo real en plataformas de streaming como Disney +, Hulu y ABC News.

La apertura de puertas será a las 18:00h y el encuentro en la Plaza de San Pedro a las 20:00h, pero los conciertos no empezarán hasta las 21:00h.