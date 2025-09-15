La emotiva carta de Marina Romero que confirma su enfermedad y el apoyo incondicional de Javier Tudela: "Vamos con todo"

Hace unas semanas, Makoke anunció que posponía su boda debido a la enfermedad de un familiar cercano, sin desvelar entonces de quién se trataba ni especificar el diagnóstico, aunque los rumores no tardaron en aparecer.

La noticia se ha confirmado cuando Marina Romero, nuera de Makoke, le ha dedicado una emotiva carta a su pareja Javier Tudela, con quien mantiene una relación de ocho años y dos hijos en común – de cuatro y un año –, agradeciéndole por estar a su lado en este momento tan complicado de su vida y dejando entrever su enfermedad.

"Estos días han sido los más difíciles de nuestro camino juntos, pero ahí estás tú, sin soltarme la mano ni un segundo, cuidando de mí y de todo, Y aun así encontrando fuerzas para hacerme sonreír cuando más lo necesito", escribió junto a una serie de fotografías en las que aparecía con Javier, sus hijos y una imagen desde el hospital.

En sus palabras la influencer subrayaba que, a pesar de la dureza de esta etapa, había descubierto la importancia del amor en los gestos cotidianos. "Sé que nos esperan días difíciles, pero también sé que contigo a mi lado no hay batalla que no podamos ganar", escribe.

El mensaje de Javier Tudela

Tras varios días alejados de las redes sociales, la influencer y el hijo de Makoke han reaparecido con motivo de su aniversario, compartiendo públicamente el amor y la complicidad que los une.

Javier Tudela se ha pronunciado sobre la enfermedad de su pareja agradeciendo el apoyo recibido tras anunciar la noticia. "Muchas gracias, vamos con todo y a por todo", comunicaba con un mensaje corto y claro. Sin embargo, por su celebración como pareja también ha compartido un video, "Mesario 14", con los momentos de estos años juntos y escenas familiares.

El duro fin de semana de Makoke

Makoke ha expresado públicamente su cariño con un mensaje directo: "Os quiero tantísimo". Además, la colaboradora se ha sentado en Fiesta y ha compartido sus sentimientos durante los últimos días: "Ha sido un fin de semana complicado. Debería estar casándome, ahora deberíamos estar comiendo. No se merece nadie esto. Mi hijo está fuerte".

"Hay cosas que no han salido, hay momentos muy duros y él le hace reír. En algún momento explotará porque está teniendo fuerza, risa con los niños y todos. Nos está dando un ejemplo increíble, no sabía que mi hijo tenía esa fuerza. Estoy muy sensible. Exploto, tenía que explotar. Llevamos tres semanas que es un no parar. Cuando Marina lo ha contado… ha sido ella, he explotado porque yo no quería que se hiciera público", ha comunicado en el plató.

Los seguidores de la pareja han enviado mensajes de fuerza y apoyo a la joven por la manera en la que está afrontando la enfermedad.