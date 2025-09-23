La primera gala de Operación Triunfo 2025 arranca con la elección del primer favorito y los primeros nominados

Prime Video estrenó anoche la primera gala de Operación Triunfo 2025, en la que los 16 concursantes debutaron con distintos números musicales. La velada estuvo marcada por incidencias técnicas en el sonido, aunque finalmente cada dueto se estrenó sobre el escenario defendiendo su tema hasta llegar a una primera ronda de nominaciones.

La gala comenzó con la emoción de la primera canción grupal "Yo quiero bailar", donde se pudo ver la conexión entre los que apenas llevan una semana dentro de la Academia. Chenoa recibía a los concursantes tras sus interpretaciones y comentaba sus momentos de la semana. Los concursantes demostraron el gran nivel de esta edición de OT en canto, baile y movimientos.

El primer favorito de la audiencia

Después de las actuaciones, Miriam Rodríguez dio a conocer al primer favorito del público. Según los votos registrados en la aplicación oficial, los tres concursantes más apoyados por los espectadores fueron Guille Toledano, Cristina y Judit.

Finalmente, Cristina fue anunciada como la favorita de la semana, noticia que recibió emocionada entre lágrimas. Esta decisión implica que la concursante queda protegida frente a las nominaciones del jurado y asegura su permanencia una semana más en la Academia.

Los nominados se juegan la permanencia en la Academia

Como es costumbre, el jurado señaló a cuatro aspirantes para abandonar la Academia. Claudia Arenas fue la primera propuesta, tras considerar Cris Regatero que no logró sacar partido a la canción de Ana Mena ‘Carita triste’. Su compañera de actuación, Judit, también fue nominada, después de que Abraham Mateo apuntara problemas de afinación y falta de conexión con el tema asignado.

Leire Martínez planteó la nominación de Iván Rojo por dificultades similares en la afinación y por no transmitir suficiente personalidad en la interpretación. El último en ser propuesto fue Max, a quien Guille Milkyway describió como inseguro y visiblemente incómodo en el escenario: "Hemos sufrido viéndote sufrir".

Posteriormente, los profesores decidieron salvar a Judit, mientras que los compañeros con sus pizarras otorgaron la permanencia a Max con siete votos. Así, Claudia e Iván Rojo se convirtieron en los primeros nominados de esta edición.

Los espectadores ya pueden, a través de la app, votar para que uno de ellos se quede en la Academia.