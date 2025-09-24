El variado repertorio de temas de la Gala 2 de OT 2025: de Bon Jovi a Antonio Vega

OT 2025 ha llegado con gran fuerza y rápidamente se ha consolidado como una de las ediciones más seguidas y queridas por el público. Desde su arranque, la expectación ha sido enorme, y cada detalle del programa genera conversación tanto en las redes sociales como entre los seguidores más fieles.

La primera gran gala dejó un sabor agridulce, aunque estuvo cargada de emoción y talento, los nervios de los concursantes y algún que otro fallo técnico hicieron que el resultado no terminara de estar a la altura de lo esperado. Sin embargo, lo importante es que cada uno de los artistas que cruza la pasarela demuestra una firme determinación de seguir aprendiendo, trabajando duro y defendiendo con pasión los nuevos temas que les esperan semana tras semana.

Tras la gala de la noche anterior, llega el tradicional repaso de gala junto a Manu Guix y Noemí Galera, un espacio donde se analizan las actuaciones, se comentan los aciertos y se señalan los aspectos a mejorar. Después de ese momento de reflexión y aprendizaje, y alguna que otra lágrima, llega la esperada entrega de temas.

Sin duda, el reparto de temas, es uno de los momentos más esperados de cada semana. Para los concursantes, los martes están cargado de ilusión, nervios y mucha curiosidad, ya que descubren cuál será la canción que tendrán que preparar y defender en el escenario durante la próxima gala. Es un instante que marca el inicio de una nueva semana de ensayos, retos y crecimiento personal, dando comienzo a la cuenta atrás para la siguiente gala y que mantiene viva la emoción tanto dentro como fuera de la academia.

Las canciones de la Gala 2

La segunda gala de OT 2025 promete emociones fuertes desde el inicio. El espectáculo se abrirá con "It’s A Sin" de Pet Shop Boys (1987), un clásico lleno de energía que servirá para dar la bienvenida a una de las noches más decisivas hasta el momento.

Tras esta actuación conjunta, llegará el turno de los nominados de la semana, que deberán defender sus canciones con todo su talento para convencer al público y evitar convertirse en el primer expulsado de la edición. Como es tradición, cada uno de los nominados ha escogido su propio tema: Claudia Arenas interpretará "El sitio de mi recreo" de Antonio Vega (1992), mientras que Iván Rojo apostará por la fuerza de "It’s My Life" de Bon Jovi (2000).

El resto de los concursantes se enfrentarán en tríos y duetos, con una selección musical muy variada que abarca distintas épocas y estilos. Olivia, Salma y Laura unirán voces en "If You Could Read My Mind" (1970) de Gordon Lightfoot, mientras que Guillo, Carlos y Max darán un giro pop con "Bye Bye Bye" (2000) de NSYNC. Por su parte, Tino y Guille afrontarán la intensidad de "La Salvación" de Arde Bogotá (2023), y Cristina y Tellu se atreverán con el rap argentino en "Dance Crip" (2021) de Trueno. Lucía y Judit interpretarán la balada "En cambio no" (2008) de Laura Pausini, y para cerrar Crespo y María traerán frescura y ritmo actual con "Clavaíto" (2024) de Abraham Mateo y Chanel.

Con el repertorio ya asignado, los concursantes cuentan con una semana de ensayos intensos para preparar cada detalle antes de defender sus actuaciones el próximo 29 de septiembre en la Gala 2 de Operación Triunfo. ¿Ya tienes tu favorito?