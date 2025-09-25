Cepeda responde tras descubrir que los concursantes de OT2025 nombraron a la mascota del programa con su nombre

La edición de OT 2025 no deja de sorprender, no solo con sus galas semanales ni con el directo 24 horas, sino también con Conexión OT, el espacio presentado por Miriam Rodríguez, concursante de OT 2017, aquella edición en la que participaron Aitana y Amaia, quien finalmente se proclamó ganadora. Desde el sofá del programa, Miriam comenta la actualidad, los momentos más virales y hasta los detalles más curiosos de la convivencia en la Academia. La cantante sigue tan de cerca lo que ocurre que incluso conoce a las "mascotas" improvisadas de los concursantes.

En esta edición, los chicos se han llevado un peluche en forma de gato que "corretea" por los pasillos de la nueva casa y al que han bautizado con el nombre de Cepeda. Fue durante una emisión cuando Manu Guix se enteró de la anécdota. Días antes Noemí Galera se sorprendió del curioso nombre, precisamente el nombre de un exconcursante de OT 2017, compañero de edición de Miriam y ex pareja de Aitana.

El nombre no ha pasado desapercibido, ya que Cepeda fue en su día protagonista de múltiples memes, algo que el propio artista ha reconocido que llegó a afectarle durante una etapa. Sin embargo, los concursantes aclararon de inmediato que el gesto no tenía ninguna connotación negativa ni en tono despectivo: "Es un cumplido".

La verdadera historia es que el peluche pertenece a Laura. Fue Salma quien lo presentó públicamente a las cámaras, pero fue la propia Laura quien explicó el origen del nombre: en 2017 era una niña de 12 años muy fan de aquella edición, y su padre le sugirió que llamara al muñeco Cepeda, ya que era el único concursante que él recordaba. Hoy, con 20 años, la concursante sigue conservando ese recuerdo con cariño y es Laura la que se encuentra dentro de la Academia.

El momento culminó cuando Noemí, con el peluche entre las manos, no dudó en bromear con ternura: "Te quiero, Cepeda", y todos rieron.

La respuesta de Cepeda

Ahora, sobre el sofá, la directora de la Academia aclara cómo le ha sentado a Cepeda esta elección: "Que sepáis que ya he hablado con Cepeda y va a venir a la Academia".