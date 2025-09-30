Israel planta cara al intento de boicot y acelera la elección de su representante para Eurovisión

Israel planta cara al intento de boicot y elegirá a su representante para Eurovisión antes de la decisión de la UER. Aunque la televisión pública israelí, la KAN, ya advirtió que no están dispuestos a abandonar el Festival de la Canción Europeo, ahora Israel da un paso más y acaba de anunciar que en las próximas semanas pondrá en marcha el concurso para elegir a la canción que les representará en Viena el próximo mes de mayo, siempre y cuando en noviembre la votación de los países que conforman la UER no vote a favor de su expulsión.

Como en años anteriores, la radiotelevisión pública de Israel seleccionará a su representante a través de un concurso, similar a nuestro Benidorm Fest, dividido en dos semifinales donde se clasificarán los favoritos del público y una final donde se elegirá al representante definitivo. El país sigue así adelante con sus planes pese a los distintos llamamientos para su expulsión.

"El representante israelí para Eurovisión 2026 en Viena será seleccionado como parte del programa Hakokhav Haba (La próxima estrella de Eurovisión) de Keshet 12", anuncia la KAN en X, repitiendo su modelo de preselección de años anteriores. "La colaboración con Keshet lleva nueve temporadas, en las cuales Israel ha logrado clasificarse para la final de Eurovisión e incluso traer la competición a casa. El año pasado, la elegida fue la increíble Yuval Raphael, que obtuvo el segundo puesto en el festival", concluye el anuncio.

Cabe recordar que el pasado jueves la Unión Europea de Radiodifusión, organizadora del concurso, convocó una asamblea extraordinaria en noviembre para que las televisiones públicas que la componen voten si Israel participa o no en la edición de 2026, ante la oposición de varios miembros a la actuación de Israel en Gaza.

Países como España, Irlanda, Eslovenia o Países Bajos han expresado públicamente su intención de no participar el próximo año si lo hace Israel. El caso de España es especialmente flagrante, pues forma parte del llamado Big Five, que engloba a los cinco miembros que aportan mayor contribución económica a la UER junto a Italia, Francia, el Reino Unido y Alemania.

⭐️ כאן מכריזים ⭐️

הנציג.ה הישראלי.ת לאירוויזיון 2026 בוינה ייבחרו במסגרת התוכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון" של קשת 12 שיתוף פעולה עם קשת נמשך כבר 9 עונות, שבכולן הצליחה ישראל להעפיל לגמר האירוויזיון ואף להביא את התחרות הביתה. בשנה שעברה נבחרה ב״כוכב הבא״ יובל רפאל (המדהימה) שזכתה… pic.twitter.com/1XFmDXRY0i — כאן (@kann) September 29, 2025

Los intentos de boicot de Israel en Eurovisión llevan ocurriendo desde hace dos años. Como resultado, el público ha mostrado su apoyo a sus representantes: en la edición de 2024, la primera desde el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, la representante del país, Eden Golan, sufrió abucheos en cada una de sus actuaciones. A pesar de todo, Israel obtuvo el segundo lugar en la edición de este año, en la que fue representado por Yuval Raphael, y quedó quinto en la de 2024. En ambas ocasiones, fue el país más votado por el público.