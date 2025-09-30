Laura Escanes cumple su sueño y compra una casa en Menorca

Laura Escanes ha hecho realidad uno de sus mayores anhelos, su gran sueño, tener una casa en la isla balear de Menorca. La influencer ha sorprendido a sus seguidores compartiendo un emotivo vídeo y una fotografía en la que, junto a su hija Roma, sostiene las llaves de su nuevo hogar.

En las imágenes, capturadas entre atardeceres, barcos y risas, madre e hija muestran la complicidad que las une en este nuevo capítulo. "Lo he manifestado, soñado e imaginado toda la vida", reflexionaba Escanes en una de sus típicas instantáneas de verano frente a la puerta de una casa de la isla. "Este momento tenía que llegar".

Para Laura, Menorca no es solo un destino vacacional, sino un lugar profundamente ligado a su historia personal. Ella misma la define como "la isla de mi vida" y "el lugar donde todo se cura", recordando que allí ha vivido momentos de crecimiento, alegría, lágrimas, amores y desamores, y lo cierto es que Laura siempre ha viajado con sus parejas a la isla.

En los últimos años, Menorca se había consolidado ya como el refugio familiar que comparte con su hija Roma.

"Mi casa. Solo tengo ganas de llorar. Qué locura. Qué felicidad", ha escrito la creadora de contenido al dar la noticia.

La adquisición no llega por sorpresa para sus seguidores más fieles, en sus últimos videos de su canal de YouTube ya desvelaba durante la grabación de su podcast ‘Entre el cielo y las nubes’ alguna señal. Escanes había dejado entrever que estaba a punto de dar un paso importante cuando le preguntaron por su casa. Hoy, por fin, lo ha confirmado.