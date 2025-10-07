El variado repertorio de la Gala 4 de OT 2025: de ABBA a Bad Bunny

Después de una gala 3 histórica, considerada por muchos como la mejor de la edición, OT 2025 continúa con paso firme hacia su cuarta entrega. La emoción, el talento y las sorpresas siguen marcando el ritmo de un formato que, una vez más, ha conseguido enganchar al público semana tras semana.

La pasada gala estuvo llena de momentos memorables con una impecable actuación grupal con "Será porque te amo" de Ricchi e Poveri y la visita muy especial de Juanjo Bona, exconcursante de OT 2023, que volvió al escenario como artista invitado para interpretar su tema "Últimamente".

La noche también dejó la expulsión de Salma de Diego, que abandonó la Academia con un 42% de los votos frente al 58% de Max, y coronó a Lucía como nueva favorita de la semana, tras superar una semana complicada cuidando su voz.

Canciones de la Gala 4

La gala 4 llega con un repertorio lleno de contrastes, en el que conviven clásicos del pop español con éxitos internacionales y las canciones más recientes del panorama musical. La noche comenzará con una actuación grupal muy especial: "Sin miedo", de Rosana, un tema que celebra la valentía y el optimismo y que servirá para abrir la gala con energía y emoción.

En los duetos, Lucía y María se sumergirán en el ritmo de la rumba con "Vete" de Los Amaya, mientras que Claudia y Téyou apostarán por el sonido contemporáneo y seductor de "Kiss Me More" de Doja Cat. Por su parte, Tinho y Judit interpretarán la esperada colaboración entre Bruno Mars y Lady Gaga, "Die With a Smile", una balada moderna que promete una de las actuaciones más intensas de la noche.

La fuerza urbana llegará con Guille Toledano y Guillo Rist, que defenderán "Nueva Yol" de Bad Bunny, una canción que pondrá a prueba su estilo y su actitud sobre el escenario. En el terreno más romántico, Crespo y Olivia presentarán "Akureiri" de Aitana y Sebastián Yatra, una interpretación llena de complicidad y delicadeza. La parte más retro la pondrán Cristina y Max, que viajarán al pop disco de los años setenta con "Does Your Mother Know" de ABBA, prometiendo una actuación llena de energía y nostalgia.

Un duelo de nominados con mucha emoción

Laura y Carlos se enfrentarán con actuaciones en solitario que pondrán a prueba su versatilidad y su capacidad para emocionar al público por ser los nominados de la semana. Carlos ha elegido interpretar "Que te quería" de La Quinta Estación (2009), un tema cargado de sentimiento que le permitirá mostrar su lado más íntimo, mientras que Laura apostará por la exigencia vocal de "I Surrender" de Céline Dion (2002), uno de los retos más difíciles de la temporada. Solo uno de ellos podrá continuar en la Academia.