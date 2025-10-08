Angie Corine, la 'rapera de derechas' que triunfa en TikTok con su nueva canción contra Sánchez

La red social TikTok es capaz de viralizar cualquier canción en cuestión de días y Angie Corine ha conseguido que su último tema, España 2, se cuele en las casas de miles de españoles. En su nuevo videoclip grabado en Madrid, la artista rapea a golpe de rimas con una camiseta de España y con letras que ya han desatado una oleada de indignación entre los jóvenes de izquierdas, ya que el hip hop como música y cultura nació en las zonas más desfavorecidas de Nueva York.

La letra dice: "¡Viva el comunismo! Jaja. ¿Te imaginas que entro en mi casa y tengo un okupa en la cocina? Que de to' lo que gano la mitad va pa' la vecina y la otra mitad pa' Pedro pa' que viaje a Filipinas", entona. ¿Para qué emprender si me sale mucho más rentable estar cobrando el paro? ¿Eh, o no, Charo?. Te suben el sueldo y trabajas menos horas pero, ¿cómo es que el aceite está tan caro?".

"¿Quiénes estarán en la calle dando disparos? ¿Y los que robaron el bolso a tu amiga Amparo? Fijo que dices que fue Amancio quien te reventó los faros, como dices que los empresarios son todos malos", continúa. "Espero que te proteja tu presi tan querido pero lo más importante: que a las 5 haya comido", canta, definiéndose a sí misma como "la más chula del hood".

Nacida en Madrid en 1999, comenzó a publicar su música en 2018 pero no fue hasta 2020 cuando, aprovechando la explosión de TikTok durante la pandemia, comenzó a dedicarse de manera profesional a las redes. Con más de medio millón de seguidores en esta red social y otros tantos en Instagram, cada vez tiene más adeptos, así como más de un millón de suscriptores en Youtube.

Además se ha convertido en musa de Vox y ya ha actuado para la formación de Santiago Abascal en sus mítines en el Palacio de Vistalegre. El último, el pasado mes de septiembre en la cumbre Europa Viva 25 que reunió a algunos de los representantes más destacados de la derecha internacional como el húngaro Viktor Orbán o la francesa Marine Le Pen o el argentino Javier Milei vía telemática.

Detrás de su imagen chandalera y tatuada hay una joven religiosa con convicciones fuertes. "Hace 2 años hice mi retiro en Effetá. Hay una palabra que me viene a la mente cada vez que recuerdo esta experiencia, y es 'confía'. La gente que lo hizo me entenderá. Comencé a aplicarlo en mi día a día, siempre escuchando lo que me decía mi corazón y teniendo a Dios cada vez más presente. He tomado decisiones complicadas, muchas sin obtener los resultados que esperaba, pero nunca he dejado de confiar. Después de seis años intentándolo, recibiendo críticas, mensajes de odio y humillaciones constantes, dejándome la piel por un proyecto que siempre me daba resultados por debajo de mis expectativas, frustrándome, cantando en salas vacías… Mi hambre nunca dejó que me rindiera. Simplemente confié y puedo decir que en cuatro días canto en el Palacio Vistalegre de Madrid", contó entonces en su perfil de Instagram.