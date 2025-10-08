Crisis de interpretación en OT2025 por los novios: "No tenéis que tener una pareja que os limite en nada"

Los concursantes de OT 2025 se preparan para la cuarta gala, y ya solo quedan 14 aspirantes en la carrera por convertirse en el ganador del talent show. Tras la expulsión de Iván Rojo y Salma de Diego, los nuevos nominados son Carlos y Laura, quienes defenderán su permanencia en la Academia con unas actuaciones cargadas de emoción, o al menos eso intentarán.

Durante el repaso de gala, momento en el que los concursantes analizan sus interpretaciones y valoran sus aciertos y errores, Noemí Galera y Manu Guix destacaron la importancia de la interpretación. Según explicaron, a algunos participantes todavía les cuesta dejar fuera lo que ocurre en su vida personal y centrarse plenamente en la experiencia dentro del programa sin lograr aún transmitir emoción ni conectar con el público.

La directora de la Academia quiso darles una llamada de atención a modo de consejo, animándolos a aprovechar al máximo las clases de La Dani y a trabajar más su capacidad interpretativa. "No podemos estar pensando en si fuera nuestras parejas van a pensar una cosa u otra", comentaba Noemí, refiriéndose a las clases de interpretación. "Estamos actuando", insistía, subrayando la importancia de asumir el papel artístico sin prejuicios haciendo uso de miradas, gestos y bailes cómplices en las canciones elegidas.

"Me chirría un montón", decía sobre los participantes, cuyas edades oscilan entre los 18 y los 28 años, sorprendida porque esta generación esté tan pendiente de esos detalles cuando se trata de lo que será su futuro trabajo.

Además, lanzó un mensaje claro a los jóvenes artistas: "Si alguna vez tenéis un novio o una novia que no os permita tocar a alguien o interpretar algo en vuestro trabajo, o que os ponga peros, planteároslo". "No tenéis que tener una pareja que os limite en nada", añadía junto al director musical, Manu Guix.

Noemí recalcó que interpretar "no es nada malo" y que liberarse de esos "encorsetamientos" emocionales es clave para fluir sobre el escenario y llegar verdaderamente al espectador.

Las parejas dentro de la academia

Lo cierto es que siempre se ha dicho que concursante que entra a la Academia termina saliendo sin ella o dejándolo al tiempo debido a las relaciones que surgen dentro del programa o a las dificultades tras salir de Operación Triunfo.

Esta edición de OT2025 no prometía mucho salseo, ya que la mayoría de los aspirantes entraba con pareja que dejaba en el exterior, y aunque se ha especulado con una relación entre Salma y Guille o un shippeo entre Olivia y Crespo no hay nada confirmado.

Tras el reparto de temas, ha sido Olivia la que con espontaneidad en la clase de interpretación de La Dani ha mostrado su dificultad para interpretar la conexión, debido a que nunca se ha enamorado. En una conversación con el profe y Crespo con el que cantará ‘Akureiri’ de Aitana y Sebastián Yatra, expresó sentirse "sola entre parejas", ya que los solteros que quedaban en la Academia han sido expulsados y el resto de sus compañeros tienen pareja esperándoles fuera.