Lágrimas y "dramOT" en la Gala 4 de Operación Triunfo: Carlos, tercer expulsado y dos nuevos nominados

Como cada lunes, el Parque Audiovisual de Cataluña se vistió de gala para acoger la Gala 4 de OT 2025, en la que, una noche más, los ojos estaban puestos en las actuaciones de los 14 concursantes que lo dieron todo para quedarse una semana más en el concurso, esta vez con especial atención en la interpretación, algo en lo que Noemí tuvo que intervenir esta semana tras ver que los triunfitos estaban más preocupados por lo de fuera que lo de dentro, algo muy comentado en redes sociales desde que comenzó esta edición.

Como siempre, la gala daba el pistoletazo de salida con la canción grupal, esta vez fue "Sin miedo" de Rosana. Tras ella, la actuación de los dos nominados de la semana. Carlos interpretó "Que te quería" de La Quinta Estación y Laura Muñoz: "I Surrender" de Céline Dion.

Hasta conocer el expulsado de la noche, que fue sin duda uno de los más tristes y dramáticos de lo que llevamos de edición, pudimos disfrutar de Lucía Casany y María Cruz con "Vete" de Los Amaya, Claudia Arenas y Téyou con su "Kiss me more" de Doja Cat & SZA y la gran coreografía de Vicky, Judit y Tinho, una apuesta más íntima y sencilla con "Die with a Smile" de Lady Gaga y Bruno Mars. Guille Toledano y Guillo Rist trajeron Puerto Rico a España con su "NuevaYol" de Bad Bunny. Crespo y Olivia, de las más esperadas de la noche con su "Akureyri" de Aitana y Sebastián Yatra, y finalmente Cristina y Max hicieron una autética actuación digna del musical de Mamma Mia con "Does your mother know" de ABBA.

Como en cada semana, la gala concluyó con una expulsión, que como decíamos, hizo que más de uno no pudiera contener las lágrimas de tristeza por la inminente decisión. El público con sus votos determinó que fuese Carlos el tercero en abandonar la Academia al obtener solo el 40,7% de los votos, aunque se marcha "satisfecho y contento con lo que ha florecido aquí dentro".

Valeria Castro y Dani Fernández en OT

La elección de los invitados de esta semana ha sido de las más aplaudidas de esta edición. Después del tenso momento vivido entre los concursantes tras proponer a 4 de ellos para nominación, era necesario relajar el ambiente. Así lo hicieron Valeria Castro y Dani Fernández, dos de las voces más sensibles y delicadas del panorama nacional actual.

Todavía con la piel de gallina… 🥹@DaniFdez y @valeriacasrod cruzan la pasarela de @OT_Oficial dejándonos a todos con las emociones a flor de piel ✨ "Y si lo hacemos?" no para de regalarnos alegrías… Ojalá la sigamos escuchando en muchos más escenarios 🎶🤍 pic.twitter.com/TeDCx9Huu6 — NEWS DANI FDEZ 🐺 (@NewsDaniFdez) October 13, 2025

Con una puesta en escena sencilla pero elegante, los artistas han hecho que la música se abriera paso en el escenario, dejando que sus voces y la perfecta sintonía entre ambos brillara, creando un ambiente íntimo que ha traspasado la pantalla y ha conquistado a todos los espectadores.

El favorito de la semana es...

Miriam Rodríguez se volvió a colar en el plató para anunciar a los tres concursantes más votados de la Academia de OT, levantando del sofá de los 'triunfitos' a Lucía, Crespo y Téyou. Finalmente fue Téyou, que ha trabajado intensamente en su técnica vocal y la puesta en escena de esta semana, la que consiguió el título de favorita de la semana, con el 22.7% de los votos.

ME OIS GRITAR???? TEYOU FAVORITA POR FIN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA LA ILUSION QUE LE HA DADO #OTGala4 pic.twitter.com/REyLbn1YcN — vivaelmaiquismo🫧 (@vivaelmaiquismo) October 13, 2025

Los dos nominados

El jurado salvó a ocho participantes después de un intenso y difícil debate. Estos fueron Laura, Olivia, Cristina, 'Tinho', Guille Toledano, Guillo, Claudia y Max.

La Academia decidió salvar a María Cruz. Y los compañeros, con unos votos muy variados, hicieron que Téyou tuviera que desempatar como favorita y salvó a Crespo.

las peores nominaciones de una gala 4 de la historia de ot, no puedo creer que uno de esos cuatro se va a ir en una gala 5 #OTGala4 pic.twitter.com/dQhfPwOxYK — 🩷 (@brinaslawyer) October 13, 2025

Por lo que son Judit y Lucía las nuevas nominadas de esta semana y tendrán que dar lo mejor de si mismas para quedarse una semana más en la Academia más famosa de la televisión.