El variado repertorio de la gala 6 de OT 2025: un viaje musical que va de Macklemore a Rihanna

Los lunes en Operación Triunfo siempre traen momentos de tensión, un concursante abandona la Academia y dos más quedan nominados. En la Gala 5, la despedida fue para Judit, que se enfrentaba a Lucía Casani. La decisión estuvo muy ajustada, con un 50,3% de los votos Lucía mantenía su plaza en la Academia.

Tras evaluar a todos los concursantes, el jurado propuso para nominación a Lucía Casani, Cristina, Claudia Arenas y Max. Finalmente, Cristina fue salvada por los profesores y Claudia Arenas por sus compañeros, dejando como nominados de esta semana a Lucía y Max.

Pero la dinámica del concurso no da tregua: los participantes que continúan deben demostrar semana tras semana su talento y capacidad de superación. Y el primer paso para ello llega cada martes con el reparto de temas que marcarán sus actuaciones.

Los temas de la gala 6

El repertorio de la Gala 6 promete ser variado y desafiante, combinando clásicos, éxitos recientes y grandes temas internacionales. La noche arrancará con la actuación grupal de Make Your Own Kind of Music de Paloma Faith.

Lucía Casani, que vuelve a estar nominada, defenderá ‘Tu falta de querer’ de Mon Laferte, mientras que Max se enfrentará al reto de ‘You Will Be Found’ de Ben Platt.

El resto de concursantes buscará brillar para esquivar las nominaciones. Crespo interpretará ‘Can’t Hold Us’ de Macklemore y Ryan Lewis, un tema lleno de energía que marcará el ritmo de la gala y permitirá demostrar su versatilidad sobre el escenario. Cristina apostará por el poderío vocal y el ritmo pop internacional con ‘Je me casse’ de Destiny, un tema pegadizo que sin duda levantará al público de sus asientos.

Entre los duetos más esperados, Guille Toledano y Claudia Arenas se sumergirán en la nostalgia con ‘Dos Gardenias’ de Isolina Carrillo, mientras que Tinho y Téyou defenderán la esencia del pop español con ‘Agua’ de Jarabe de Palo, un tema que combina sentimiento y frescura.

El toque alternativo de la gala lo pondrán Guillo Rist y Olivia con ‘El principio de algo’ de La La Love You y Samurai, un tema moderno y lleno de complicidad que promete uno de los momentos más originales de la noche. Para cerrar con broche de oro, Laura Muñoz y María Cruz apostarán por el glamour y la fuerza de ‘Diamonds’ de Rihanna, un tema que exigirá precisión vocal y presencia escénica.