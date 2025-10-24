Isabel Preysler, sus amores y su calvario estético hunden a David Broncano

Isabel Preysler eligió este jueves el plató de El Hormiguero, el programa de Antena 3 presentado por Pablo Motos, para su reaparición televisiva y la promoción de su libro de memorias, Mi verdadera historia. En una entrevista más intensa y reveladora que la anterior, Preysler no eludió temas espinosos de su trayectoria vital, desvelando aspectos íntimos de su pasado y presente.

La madre de Tamara Falcó comenzó su charla con Motos justificando la publicación del libro, afirmando que su principal motivación era dejar a sus nietos "la verdadera historia de su abuela", zanjando así las numerosas especulaciones que han rodeado su figura.

Uno de los momentos de mayor tensión y sorpresa de la noche se produjo cuando Pablo Motos preguntó a la invitada sobre un pasaje de sus memorias relativo a su primera relación sexual. El presentador puso en un aprieto a Preysler, quien, tras un momento de risa nerviosa e incomodidad, accedió a hablar del tema, confirmando que ocurrió con 18 años, estando "locamente enamorada" de su novio filipino, un episodio que, según relató, motivó que sus padres la enviaran a estudiar a España.

Otro de los puntos álgidos de la conversación fue la confesión sobre sus operaciones estéticas y, en particular, el "calvario" de su nariz. Preysler desveló que lo que comenzó siendo una operación para mejorar su respiración se convirtió en una sucesión de intervenciones reconstructivas.

"Mi nariz es mi tortura", llegó a declarar, explicando que errores quirúrgicos y posteriores accidentes domésticos (incluyendo cabezazos de sus hijas, Ana y Tamara, siendo pequeñas, y más recientemente de un nieto) la han obligado a pasar por el quirófano en múltiples ocasiones, llegando a requerir injertos de cartílago de orejas y costillas, e incluso a buscar solución en prestigiosos cirujanos a lo largo de todo el mundo.

Reflexiones sobre amores y familia

La "reina de corazones" abordó también sus relaciones sentimentales. Sobre su ruptura con Mario Vargas Llosa, fue clara: "La última no me dolió nada", aunque volvió a destacar la importancia de la admiración y la inteligencia en sus parejas, un requisito "muy importante" que el peruano cumplía. Además, rememoró el difícil período tras la enfermedad y muerte de su tercer marido, Miguel Boyer, un momento en el que se dio cuenta de su propia fortaleza y que supuso un cambio de 180 grados en su vida.

Tamara Falcó, presente en el plató, fue objeto de grandes elogios por parte de su progenitora: "Es maravillosa, si no existiera habría que inventarla". Y no dudó en hablar sin tapujos sobre la polémica reconciliación con Íñigo Onieva tras la sonada infidelidad, afirmando que, gracias a su hija, ha conseguido perdonar a su yerno, al que ya considera "un hijo más".

La entrevista, que se prolongó con la habitual estructura del access prime time de Antena 3, ofreció una imagen de una Isabel Preysler dispuesta a abrir la puerta a aspectos de su vida que, hasta ahora, habían permanecido en el ámbito de la rumorología o de sus exclusivas.

Preysler arrasa con Broncano

La expectación por la visita de Preysler al plató de Antena 3 se tradujo anoche en un rotundo éxito de audiencia para el programa de Pablo Motos, que se distanció de forma contundente de su principal competidor en el access prime time, La Revuelta, presentado por David Broncano. El tirón mediático de la socialité revalidó el poder de convocatoria del formato, que en los últimos días se había resentido, llegando a ser superado por Broncano en alguna ocasión.

La entrevista a Isabel Preysler, convertida en el evento televisivo del jueves, se erigió como lo más visto del día en la televisión española. El Hormiguero logró disparar sus cifras hasta un espectacular 20,1% de cuota de pantalla, congregando una audiencia media de 2.416.000 espectadores. Este dato no solo asegura el liderazgo absoluto en su franja horaria, sino que se posiciona como la entrega más vista de la temporada del programa de Antena 3. Un total de 4.925.000 personas contactaron en algún momento con la emisión.

La capacidad de convocatoria de Preysler, unida a la estrategia de El Hormiguero de capitalizar los temas más candentes de la prensa social (en este caso, la publicación de sus memorias), demostró ser una fórmula imbatible.

Distanciamiento histórico con 'La Revuelta'

La diferencia de audiencia entre los dos principales contendientes del access prime time fue notoria, especialmente en un contexto donde ambos programas han mantenido un pulso muy ajustado en semanas previas, llegando a resolverse con victorias por apenas una centésima.

Frente al récord de Pablo Motos, La Revuelta de David Broncano, que este jueves contó con la visita de Can Yaman y Barbara Lennie, registró un 13,5% de cuota de pantalla y una audiencia media de 1.655.000 espectadores.

La brecha entre ambos programas se amplió hasta una diferencia de 6,7 puntos de share y más de 760.000 espectadores de ventaja a favor de Antena 3. Este amplio margen subraya el dominio de El Hormiguero en la noche del jueves y el valor estratégico que representa para Antena 3 contar con invitados de la talla de Isabel Preysler, cuyo magnetismo mediático trasciende a la crónica rosa.