OT 2025 confirma su esperada gira mientras Max abandona la Academia y Tinho se corona favorito

La sexta gala de Operación Triunfo 2025 volvió a demostrar por qué el talent musical de Prime Video sigue siendo uno de los programas más seguidos del momento. Emoción, despedidas y grandes actuaciones marcaron una noche en la que Lucía Casani se salvó con un 69,5% de los votos, Max Navarro se convirtió en el quinto expulsado y Tinho fue coronado como nuevo favorito del público coincidiendo con su cumpleaños.

El enfrentamiento entre Lucía y Max fue uno de los momentos más intensos de la noche. Tras dos semanas consecutivas en la cuerda floja, la alicantina consiguió el respaldo mayoritario del público, mientras que el catalán dijo adiós a la Academia.

La gira de Operación Triunfo

Sin embargo, no todo fueron malas noticias, y OT anunció su gira nacional en la que participarán todos los triunfitos de esta edición, los que continúan en el programa junto a otros exconcursantes como Iván Rojo, Salma de Diego, Carlos, Judit y Max.

La anunciada gira nacional, que recorrerá los principales escenarios del país, supone el regreso de una de las tradiciones más queridas por los fans del formato, que no se celebraba desde la anterior edición. "Pronto conoceremos las fechas y puntos de venta", adelantó Chenoa, generando gran expectación entre los seguidores.

En el escenario, Tinho brilló junto a Téyou interpretando "Agua", actuación que le valió convertirse en favorito de la semana con el 26,6% de los votos. La elección del público coincidió con su 22º cumpleaños, cumpliendo así su deseo de ser favorito, un doble motivo de celebración dentro de la Academia.

No sabemos qué tiene @miriamrmusic_ que cada vez que aparece, revoluciona todo el plató (o quizás sí que lo sabemos… 🧡). ¡Enhorabuena al favorito de la semana, TINHO! 3.000€ que van a tu Cuenta @ING_es 🙌🏼#OT2025 #CuentasING #ParaLoQueCuenta #sponsoredcontent pic.twitter.com/lNJCejoSh8 — Operación Triunfo (@OT_Oficial) October 27, 2025

La noche también tuvo momentos para el espectáculo, y Ana Mena y Abraham Mateo ofrecieron una de las actuaciones más memorables de la edición, combinando emoción y energía en una colaboración que fue ovacionada por el público.

@operaciontriunfo ¡PFFF @Abraham Mateo y @Ana Mena QUEREMOS DECIROS que ha sido una actuación INCREÍBLE! Qué placer escucharos en el escenario de OT 💙 ♬ sonido original - Operación Triunfo 🎤

El jurado, compuesto por Cris Regatero, Leire Martínez y otros miembros del panel, tuvo una tarea complicada ante el alto nivel general. Finalmente, propuso a María Cruz, Laura Muñoz, Guillo Rist y Olivia Bay como candidatos a la expulsión. Los profesores decidieron salvar a Guillo y los compañeros a María, dejando a Laura y Olivia como nominadas oficiales de la semana.

Desde la Academia, Noemí Galera felicitó a los concursantes por el esfuerzo y el progreso mostrado durante la gala: "Han hecho un galOT. Se lo han puesto muy difícil al jurado y estamos muy orgullosos de su trabajo".

@operaciontriunfo El momento PIZARRAS nos tiene así 🥺🥺🥺 @mariacruz.ot2025 ha sido SALVADA por sus compañeros 💙 Quedan nominadas @lauramunoz.ot2025 y @olivia.ot2025 , ya podéis votar en la aplicación oficial de @operaciontriunfo 📲✨ OT2025 ♬ sonido original - Operación Triunfo 🎤 - Operación Triunfo 🎤

Con la expulsión de Max, la salvación de Lucía y un nuevo favorito en el podio, OT 2025 entra en su séptima semana con las emociones a flor de piel, una gira en marcha y un público más entregado que nunca.