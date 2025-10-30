RTVE la pifia con su encuesta abierta sobre los presentadores de las Campanadas: "Koldo García y José Luis Ábalos"

David Broncano y Lalachus no repetirán como presentadores de las Campanadas de Nochevieja para despedir 2025 y dar la bienvenida al Año Nuevo. El conductor y la colaboradora de La Revuelta de TVE lo anunciaron hace una semana. "No, no se va a hacer. Estaré con mi familia, cenando tranquilos. Pero seguro que pondremos las del año pasado para recordarlas", dijo Lalachus, mientras que Broncano aseguró que tienen "muy buenos recuerdos, pero hasta aquí".

Las de TVE fueron unas Campanadas rodeadas de polémica, que comenzaron con el criticado fichaje de Broncano por TVE hasta el malestar que generó la estampita protagonizada por la vaquilla del Grand Prix que Lalachus sacó a relucir aquella noche. Se desconocen los motivos que han llevado a la cadena pública a cambiar a sus presentadores, que decidió dejar en manos del público y los usuarios de redes sociales quién les sucederá.

"¿Quién te gustaría que presentase las campanadas en RTVE? La pregunta aún está en el aire. El año pasado arrasó en audiencias el combo de La Revuelta formado por Lalachus y David Broncano. ¿Con quién te gustaría tomarte las uvas esta Nochevieja?", publicó el pasado 28 de octubre RTVE en X (Twitter). La encuesta, al ser abierta, fue un caramelo para los más bromistas, y los resultados definitivos según los datos de la propia página web dejan claro que no ha servido para nada.

¿Quién te gustaría que presentase las campanadas este año en @rtve?🔔🍇✨ Participa en nuestra encuesta, suma puntos y gana premios👉🏻https://t.co/vtlY8NjBX8 pic.twitter.com/u0whOCJxHN — La 1 (@La1_tve) October 28, 2025

En el apartado de 'Tendencias', donde se encuentran los resultados más votados, encontramos en primer lugar a Vito Quiles y Gabriel Rufián, el inesperado dúo cómico a las puertas del Congreso de los Diputados. Les siguen Silvia Charro y Simón Pérez, los economistas cuya vida cambió para mal tras la publicación del vídeo en el medio Periodista Digital hablando bajo los efectos de las drogas. Antonio Lobato y Fernando Alonso cierran el top 3, mientras que Koldo García y José Luis Ábalos se mantienen en cuarta posición por delante de José Bordalás Jiménez y Allan-Romeo Nyom y, de nuevo, Gabriel Rufián, esta vez junto a su compañera de baile, Ester Expósito.

Entre las perlas de los usuarios encontramos otros nombres como Pedro Sánchez y Begoña Gómez; Leire Martínez y Amaia Montero; Andy y Lucas; David Broncano y Pablo Motos o Dani Carvajal y Lamine Yamal. Evidentemente, los personajes más votados no estarán encima de la mesa, aunque hay otras opciones que pueden cuadrar con el estilo de la cadena. Hablamos del cómico Raúl Cimas y la periodista servil del sanchismo, Silvia Intxaurrondo; Marc Giró e Intxaurrondo de nuevo o Inés Hernand y Carlos Areces. La encuesta cerró este 30 de noviembre a las 10 de la mañana.