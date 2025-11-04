La decisión más difícil de Claudia como favorita obligada a nominar a un triunfito y la anunciada firma de discos

La séptima gala de Operación Triunfo 2025 en Prime Video marcó el ecuador de la edición con una noche llena de emoción, homenajes y decisiones difíciles. El programa arrancó con un recuerdo a las víctimas de la DANA que azotó la Comunidad Valenciana hace un año. "Justo hace un año sucedió una terrible tragedia, y desde todo el equipo de OT queremos dedicar esta gala a las víctimas. Va por ellos", expresó una emocionada Chenoa antes de dar inicio al espectáculo.

La gala, que dejó a la Academia con solo diez concursantes, se saldó con la expulsión de Laura Muñoz, sexta eliminada de la edición, mientras que Olivia Bay lograba salvarse con el 67% de los votos.

Una noche llena de actuaciones donde el nivel de los triunfitos ya ha llegado a un nuevo escalón. La gala también sorprendió con la gran actuación de Nil Moliner con guitarra en mano y los aplausos y coro del público.

Las sorpresas de la gira de OT

OT anunció su gira nacional la semana pasada en la que participarán todos los triunfitos de esta edición, los que continúan en el programa junto a otros exconcursantes como Iván Rojo, Salma de Diego, Carlos, Judit, Max, y ahora Laura. Sin embargo, ayer confirmaban las tres ciudades donde cantarán: Madrid, Barcelona y Valencia.

Pero aún quedaban más sorpresas, en esas mismas ciudades tendrá lugar el próximo 15 de noviembre la firma de discos de los concursantes, del mismo disco recopilatorio con los mejores temas de los triunfitos.

Claudia, nueva favorita con récord de votos

La gran protagonista de la noche fue Claudia Arenas, que se coronó como nueva favorita de la semana con un impresionante 49% de los votos, uno de los porcentajes más altos hasta ahora. Sin embargo, la alegría se tornó en angustia cuando tuvo que enfrentarse a "uno de los peores escenarios" del programa y decidir quién quedaba nominado entre sus compañeros.

El jurado propuso para nominación a Guille, Tinho, María Cruz y Cristina, y los profesores de la academia salvaron a Guille, quedándose así una semana más en la Academia.

Visiblemente emocionada, Claudia rompió a llorar antes de pronunciar su decisión y decantarse por Tinho. Finalmente, las nominadas oficiales son María Cruz y Cristina, mientras que el resto de los compañeros —Lucía, Téyou, Guillo, Crespo, Guille y Olivia— cruzaron la pasarela con el respaldo del jurado.

La llegada a la Academia

Por petición de los seguidores del formato, Operación Triunfo 2025 cumplió ayer una de las demandas más repetidas: retransmitir en directo la llegada de los concursantes a la Academia tras la gala. La primera en cruzar la emblemática puerta roja fue Laura Muñoz, recién expulsada, que compartió sus primeras impresiones después de abandonar el plató y reencontrarse con sus familiares. La joven afrontó su salida con serenidad, agradeciendo la experiencia vivida dentro del programa.

El espacio se prolongó con una breve entrevista a las nuevas nominadas, en la que compartieron sus sentimientos y reflexiones de cara a la próxima gala. María Cruz confesó que su elección inicial ya no era válida, ya que había pensado interpretar La Reina de Lola Índigo, el mismo tema que la llevó a la nominación. Por su parte, Cristina adelantó que esta vez le apetecía "bailar sobre el escenario" y ofrecer una actuación más movida.

También se pudo ver la llegada del resto de los concursantes a la Academia, visiblemente afectados tras una gala cargada de emociones. La tristeza por la marcha de Laura se mezclaba con la conmoción por el llanto de Claudia, que aún procesaba la difícil decisión que tuvo que tomar al dejar nominado a uno de sus compañeros. Ante este ambiente de melancolía, Noemí Galera apareció para brindar su apoyo y unas palabras de ánimo al grupo, recordándoles "el gran trabajo" que están haciendo dentro del programa.