La primera infidelidad asoma en 'La Isla de las Tentaciones 9': broncas, lágrimas y la amenaza de Sandra Barneda

La novena edición de La isla de las tentaciones 9 arrancó este lunes en Telecinco con más intensidad que nunca. Nuevas normas, emociones desbordadas y los primeros límites traspasados marcaron un estreno que dejó claro que esta temporada promete polémica desde el minuto uno. Sandra Barneda dio la bienvenida a las cinco parejas que pondrán a prueba su relación en República Dominicana.

Las nuevas parejas de la edición

Juanpi y Sandra, desde Cádiz, apenas un año juntos y una historia marcada por los celos y el carácter fiestero de él. "Nos dimos un beso tonto", señala sobre una chica que se cruzó en su camino. "Eso no lo sabe Sandra, ni me gustaría que lo supiera".

Darío y Almudena, son dos malagueños con once años de relación y una dependencia emocional que buscan superar. "Es mi primer amor y yo el suyo, y nunca hemos estado con otra persona", destacan en su presentación.

Rodri y Helena, madrileños, con un año de relación una pareja de idas y venidas y desconfianza mutua. "La vi por Instagram y dije que tenía que ser para mí", señala sobre el inicio de la relación Rodri cuando él mantenía una relación con otra pareja. "Yo era la otra", señala Helena.

Gilbert y Claudia, novios desde el instituto, con una relación intensa y llena de altibajos. "Mi madre no acepta a Claudia tal y como es. Si tengo que elegir me quedo con el amor de mi vida", señala.

Lorenzo y Nieves, de Almería, tras dos años juntos, llegan para comprobar si su amor es tan fuerte como creen. prometidos tras "hincar rodilla en el castillo de Disney".

Primeras lágrimas y bronca de Sandra Barneda

Tras su llegada al paraíso, las parejas conocieron las normas con una primer encuentro con tentadores, nada de palabras, besos ni abrazos en la despedida. Sin embargo, Claudia no pudo resistirse y corrió hacia Gilbert para darle un último abrazo, protagonizando la primera carrera de la edición. Barneda intervino tajante: "Las normas están para cumplirse", reprendió la presentadora, protagonizando la primera bronca de la temporada.

La tensión se notó en la playa. Entre lágrimas, Nieves y Helena reconocieron su desconfianza hacia sus novios, mientras Sandra y Claudia temían no ser entendidas por sus parejas.

Cara a cara con la tentación

Los tentadores se mostraron desde el inicio. "La tentación ha sido la primera en recibiros y mostrando sus caras desde el inicio, los solteros y las solteras", advirtió Barneda. La presentadora introdujo además una novedad, esta edición sabrán a quién pertenece la primera luz de la tentación.

Las parejas marcaron sus límites. Nieves fue clara:

"No quiero que se pase hielos, ni jacuzzi a solas, ni masajes, que eso es guarreo".

Las villas y la primera fiesta

Separados ya en sus respectivas villas, los chicos y chicas comenzaron su convivencia. La primera noche, entre risas, nervios y copas, llegaron los primeros tonteos. Rodri se mostró especialmente cercano con una tentadora: "Me pongo un poco nervioso cuando me mira". Mientras tanto, Helena en la otra villa intentaba mantener la calma: "Echo mucho de menos a mi novio".

Suena la primera luz de la tentación

Minutos después, las sospechas se confirmaron. La primera luz de la tentación se encendió en Villa Playa. En la pantalla apareció el rostro de Rodri, el primer novio en traspasar los límites.

Helena rompió a llorar desconsolada: "Como yo le he fallado mucho, siento que me lo merezco", dijo entre lágrimas. Sin embargo, no se mostraron las imágenes que hicieron sonar la alarma.

Segunda alarma y primeras imágenes

Una segunda luz volvió a encenderse poco después. Las chicas, alarmadas, comenzaron a especular. Claudia intuía que "Rodri está continuando", mientras Almudena y Nieves temían por sus propios novios.

Más tarde, Sandra Barneda entregó a las chicas la tablet con las primeras imágenes de la noche de los chicos: bromas subidas de tono, tonteos en la piscina y confesiones fuera de lugar. Las reacciones no se hicieron esperar: "Subnormal", "hijo de puta", o "¿pero qué dice?" fueron algunas de las frases que se escucharon.

Helena creyó incluso ver a una chica entrar en la habitación de Rodri, aumentando su angustia. Almudena se derrumbó al ver a su pareja comportarse de forma provocadora: "Me ha partido el corazón con eso de decir que le gusta amarrar o que le amarren", sollozaba. Las chicas terminaron la noche con lágrimas y dudas, mientras los chicos celebraban entre risas en la otra villa.

Un cierre de alto voltaje

El episodio finalizó con las parejas reencontrándose para ver las primeras imágenes juntos. Entre aplausos tensos y reproches, el ambiente se caldeó. Sandra Barneda, firme, lanzó una advertencia: "Si alguien no se comporta, lo echo".

Con la primera alarma ya sonando y las emociones al límite, La isla de las tentaciones 9 promete ser una de las ediciones más intensas y conflictivas de los últimos años.

El reality continuará este martes y miércoles a las 21:45 horas en Telecinco, y desde el 14 de noviembre, Rumbo a las tentaciones y El debate de las tentaciones estarán disponibles en abierto en Mediaset Infinity.