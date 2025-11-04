Marcos Llorente a sus críticos: "A ver qué dicen ahora, la ciencia les ha pasado por encima"

Marcos Llorente ha compartido una publicación en la que se remite a un estudio recientemente publicado sobre los ritmos circadianos y cómo influye en ellos la luz que desprenden las pantallas. En las imágenes compartidas en un carrusel de redes sociales adjunta información sobre el estudio al que se refiere para dar una explicación a sus seguidores de lo que piensa.

"Hace tiempo hablé sobre ello, algunas personas me dedicaron artículos, se rieron e intentaron (sin éxito) ridiculizarme. A ver qué dicen ahora todos los que lo desmentían. Porque estos días la ciencia les ha pasado por encima: Luz artificial nocturna = más riesgo de cáncer, más riesgo cardiovascular, más ictus, más diabetes, más disfunción metabólica…", explica en las primeras líneas el futbolista del Atlético.

Marcos Llorente ha advertido sobre el desequilibrio y ha apuntado a la elección individual: "Sí, eso que te parecía exagerado, resulta que era real. Tu cuerpo entiende el mundo por la luz y por la oscuridad. Si confundes al reloj interno, te cargas el sistema, te guste o no. La realidad es esta, luego cada uno elige su camino y es totalmente respetable".



Por iniciativa propia

El futbolista ha dado las gracias a Carlos Stro, autor del libro Supervivir: Vuelve al origen y recupera tu salud, y a Jack Kruse, neurocirujano por lo que ha aprendido de ellos durante estos años. Además, afirmó: "Y sí, doy "pataditas a un balón"… Pero mientras algunos solo miran una pantalla, yo llevo años estudiando cómo funciona la biología".

"No aprendí en universidades, aprendí en mi piel, bajo el sol, en contacto con la Tierra, rodeado de profesionales y escuchando a mi cuerpo más que a los dogmas", ha asegurado.

"La biología es la biología y no necesita estudios. Pero justo estos días atrás han aparecido algunos interesantes y para los que necesitáis más evidencia para lo evidente os los voy a dejar aquí junto a otros. Para los que ya creéis en esto, un refuerzo para ser aún más conscientes de que estáis en el camino correcto. La gente está despertando… Deslizad y disfrutad. Un abrazo a todos", ha terminado su mensaje adjuntando capturas de los estudios.

Las conclusiones del estudio

Entre los resultados del estudio publicado aparece que, en ocho años, "se observó que las personas más expuestas a luz artificial nocturna tuvieron un riesgo de infarto un 50% superior respecto al grupo de menor exposición". Además, se sacan tres conclusiones oficiales del estudio, la primera está relacionada con la desincronización entre el reloj biológico y el entorno ya que "aumenta el riesgo de enfermedades del corazón, obesidad y diabetes tipo 2".

En segundo lugar, "mejorar la salud circadiana es una herramienta poderosa para prevenir y tratar enfermedades". Por último, se propone integrar la salud circadiana "como un nuevo pilar junto con dieta, el ejercicio y no fumar". Además, se puede ver un esquema de cómo influye en cada parte del cuerpo. En las respuestas a la publicación del futbolista son muchos los comentarios que han apoyado sus pensamientos.