Del bolero de Rocío Dúrcal al pop de Sabrina Carpenter: los temas de la Gala 9 de Operación Triunfo

Los concursantes de Operación Triunfo 2025 afrontan una semana clave marcada por los nervios, el esfuerzo y la emoción. Las galas son cada vez más intensas y la presión dentro de la Academia aumenta, ya no hay margen para errores, y cada actuación puede definir el futuro de los artistas en el programa.

Esta semana, además de preparar sus temas para la Gala 9, los triunfitos tendrán una cita muy especial: la firma de discos. Será su primera salida fuera de la Academia y una oportunidad única para encontrarse cara a cara con sus fans.

Pero como cada martes, el punto de partida de la semana lo marca el reparto de temas. La Gala 9 llega con un repertorio variado que combina baladas, pop internacional y canciones con mucha personalidad.

Los temas de la Gala 9 de OT 2025

La noche arrancará con la actuación grupal de La potra salvaje, interpretada por Isabel Aaiún, un tema lleno de fuerza que abrirá la gala con energía y carácter.

Entre las actuaciones individuales los nominados han elegido sus canciones. Guille Toledano se medirá a Stars de Simply Red, una canción elegante y llena de sentimiento que pondrá a prueba su expresividad. Lucía Casani viajará al bolero clásico con Fue tan poco tu cariño de Rocío Dúrcal, mostrando su lado más emocional.

El último dúo de las galas de OT será el formado por Olivia y Cristina que apostará por el pop moderno de Manchild de Sabrina Carpenter, una propuesta fresca y con mucha química entre ambas.

Por su parte, Guillo Rist defenderá Peregrino de Carlos Ares, una canción introspectiva y muy personal que puede ser uno de los momentos más íntimos de la noche. Crespo buscará levantar al público con Hold My Hand de Jess Glynne, un tema potente y luminoso que encaja perfectamente con su estilo. Mientras tanto, Téyou se enfrentará a Super vacío de Vic Mirallas, una elección que le permitirá explorar matices más suaves y contemporáneos. Por último, Claudia Arenas traerá ritmo y actitud con Latin Girl de Emilia Mernes, prometiendo una actuación vibrante y llena de energía.

Con un repertorio tan diverso y una semana marcada por emociones dentro y fuera de la Academia, la Gala 9 se perfila como una de las más intensas de la edición. Los concursantes deberán demostrar no solo talento, sino también resistencia, entrega y autenticidad en cada nota.