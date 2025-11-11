Expulsión "histórica" a una pareja de 'La isla de las tentaciones' por saltarse las normas

La última gala de La Isla de las Tentaciones 9, emitida este lunes vivió un momento histórico y de máxima tensión con la expulsión disciplinaria de una de las parejas concursantes: Lorenzo y Nieves.

La decisión, calificada por la organización como una sanción "sin precedentes" en la historia del reality, fue tomada después de que varias parejas incumplieran las normas de forma grave al inicio de la experiencia. Según los reportes, durante una breve ausencia de la presentadora, Sandra Barneda, durante una Ceremonia de Collares, varios participantes aprovecharon para acercarse, hablar e incluso besarse con sus respectivas parejas. Este acto fue considerado una falta muy grave a las reglas del programa, que establecen la separación total para poner a prueba la fidelidad.

Nieves y Lorenzo son los expulsados por la sanción ❌ 🍎 #LaIslaDeLasTentaciones4

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/JKJcwCkHh3 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 10, 2025

Decisión del resto de parejas

Para aplicar el castigo, la organización optó por una medida ejemplar: obligar a los diez concursantes restantes a votar individualmente para decidir qué pareja debía asumir la sanción y ser expulsada. Finalmente, la pareja señalada por la mayoría de sus compañeros, y por lo tanto expulsada de forma disciplinaria, fue la formada por Lorenzo y Nieves, originarios de Almería y con un año y ocho meses de relación. Esta decisión ha generado un gran revuelo en redes sociales y entre los seguidores del programa.

Antes de su marcha definitiva, los dos se reencontraron en una Hoguera de Expulsión donde tuvieron que decidir si abandonar juntos, separados o con una nueva persona.