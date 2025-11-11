La locura por OT 2025: todos los detalles de la primera firma de discos en Madrid, Barcelona y Valencia

La octava gala de Operación Triunfo 2025 estuvo cargada de emoción y momentos memorables que dejaron a los fans con ganas de más, con la expulsión de María Cruz, la elección de Olivia como favorita, la nueva nominación de Lucía Casani y Guille Toledano y el 'zasca' de Leire Martínez en OT sobre su pasado en ‘La Oreja de Van Gogh’.

Los seguidores del talent musical ya tienen marcada una fecha clave en el calendario: el próximo sábado 15 de noviembre, día en que podrán conocer en persona a sus concursantes favoritos durante las esperadas firmas de discos.

Aunque fue en la gala anterior cuando Chenoa adelantó que este evento se celebraría y mencionó las tres posibles ciudades —Madrid, Barcelona y Valencia—, no ha sido hasta ahora cuando se han revelado los destinos definitivos de cada artista.

En esta ocasión, Guillo Rist, Cristina y Crespo serán los encargados de representar a la Academia en Barcelona, donde firmarán ejemplares en el Palau Olímpic. Por su parte, Claudia Arenas, Lucía Casani y Tinho viajarán hasta Valencia, concretamente a L’Alqueria del Basket, para encontrarse con sus seguidores levantinos. Finalmente, Olivia, Guille Toledano y Téyou serán los protagonistas en Madrid, en el Pabellón 12 de Ifema.

Así han reaccionado los chicos al saber a QUÉ CIUDADES VAN A IR A FIRMAAAAAR ESTE SÁBADOOOO 🔥 ¡QUÉ GANAAAAAAAAS! 😭 Y podréis seguir las firmas en DIRECTO en nuestro Canal de Youtube 😏

El evento, que se celebrará de 10:00 a 13:00 horas, promete ser uno de los momentos más especiales de la edición. Será la primera vez que los concursantes tengan contacto directo con el público desde su entrada en la Academia el pasado septiembre, y una oportunidad única para agradecer el apoyo que reciben a diario a través de las galas y el directo 24 horas en Prime Video.

La aventura de la firma de discos

Su reto será mantener la misma atención y cariño con cada asistente, sin forzar la voz, para poder demostrar todo su talento en el próximo pase de micros y llegar en plenas condiciones a la gala 9 del lunes siguiente. Lo practicaron en clase junto a Andrea Vilallonga, en una actividad que, además de ser divertida, se convirtió en un auténtico reto para poner a prueba su valía durante la firma de discos.

Nuestros CHICOS se han estado PREPARANDO, con Andrea Vilallonga, para la FIRMA DE DISCOS de la semana que viene ✨✍🏻🤩 ¡Ha SIDO puro CINE! ¿Vas a VENIR? ✨💙

Tras su primera salida de la Academia, los concursantes afrontarán un nuevo pase de micros en el que la emoción de haber visto a sus familias y a sus fans podría pasarles factura. Deberán controlar tanto la voz como la energía, ya que les espera una jornada intensa de saludos y firmas durante tres horas seguidas.

El lapsus

Que Noemí les ha dicho por error dónde serán las firmas creyendo que ya se dijo en la gala

Los concursantes se enteraron de la existencia de las firmas debido a un error de la propia directora de la Academia, Noemí Galera. Aunque fue Chenoa quien hizo el anuncio durante la gala 7, los triunfitos ya habían abandonado el plató y solo se les comunicó que la firma de discos era oficial y había fecha.